Heftiger Unfall bei Graz: Auto landet am Dach, Kleinbus kippt um

Auf der Riesstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein Pkw landete auf dem Dach, ein Kleinbus kippte auf die Seite. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus.

Am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, ereignete sich auf der Riesstraße bei der Abzweigung zum Sturmkreuzweg ein Verkehrsunfall. Gegen 15.32 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz alarmiert. Ein Pkw und ein Kleinbus waren in den Unfall verwickelt.

Zwei Fahrzeuge umgestürzt

Wie die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz berichtet, blieb der Pkw nach dem Unfall auf dem Dach liegen. Der beteiligte Kleinbus kam auf der Seite zum Stillstand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten bereits alle Personen die Fahrzeuge verlassen. Laut Feuerwehr war niemand eingeklemmt. Verletzte Personen wurden vom Roten Kreuz medizinisch versorgt und betreut. Wie viele Menschen verletzt wurden und wie schwer ihre Verletzungen sind, geht aus dem Feuerwehrbericht nicht hervor.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und errichteten einen Brandschutz. Außerdem banden sie ausgelaufene Betriebsmittel und entfernten Trümmerteile von der Fahrbahn. Anschließend wurden die umgestürzten Fahrzeuge wieder aufgerichtet und sicher abgestellt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei Graz, die mit 13 Mitgliedern und drei Fahrzeugen ausrückte, standen auch die Berufsfeuerwehr Graz und die Feuerwehr Eggersdorf im Einsatz. Das Rote Kreuz und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der Riesstraße zu Verkehrsbehinderungen. Zur Unfallursache liegen bislang keine näheren Informationen vor.