Trotz vieler Ausfälle: HSG Graz will im Steirerderby gegen Bruck punkten

Derbyzeit in der Steiermark! Am Samstag trifft die HSG Graz auswärts auf die BT Füchse. Trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle wollen die Grazer im Duell mit den Obersteirern wichtige Punkte holen.

Für die HSG Holding Graz steht am Samstag, dem 31. Oktober 2026, das nächste wichtige Spiel in der HLA Meisterliga auf dem Programm.

Für die HSG Holding Graz steht am Samstag, dem 31. Oktober 2026, das nächste wichtige Spiel in der HLA Meisterliga auf dem Programm.

Für die HSG Holding Graz steht am Samstag, dem 31. Oktober 2026, das nächste wichtige Spiel in der HLA Meisterliga auf dem Programm. Um 19 Uhr treffen die Grazer in der Sporthalle Bruck an der Mur auf die BT Füchse. Es ist bereits das dritte Spiel innerhalb von neun Tagen. Die Ausgangslage ist für die Grazer allerdings schwierig: Gleich mehrere Spieler fehlen, während die Gastgeber zuletzt zwei Siege in Folge feiern konnten.

HSG Graz kämpft mit Personalsorgen

Erst am Dienstag musste sich die HSG Graz dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer SC Ferlach mit 29:36 geschlagen geben. Dabei hielten die Grazer über weite Strecken gut mit und lagen in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich sogar mit 11:8 voran. Besonders bitter ist die angespannte Personalsituation. Neben Nemanja Belos, Thomas Eichberger, Kilian Schranz und Simon Sonnleitner fiel zuletzt auch Matic Kotar kurzfristig aus. Trotzdem will die Mannschaft im Steirerderby alles geben. „Wir sind aktuell leider aufgrund der vielen Ausfälle sehr dünn besetzt. Wir haben aber gegen Ferlach gezeigt, dass wir bis zur letzten Sekunde kämpfen und unbedingt punkten wollen“, erklärt HSG-Kapitän Lukas Schweighofer.

Besonderes Wiedersehen für Martin Breg

Für einen Grazer Spieler hat das Derby eine besondere Bedeutung: Martin Breg wechselte erst im Sommer von den BT Füchsen zur HSG Graz. Am Samstag trifft er damit auf seine ehemaligen Teamkollegen. Die Obersteirer gehen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Nach einem 33:27-Heimsieg gegen Bregenz feierten die Füchse zuletzt auch einen deutlichen 32:23-Auswärtserfolg gegen WAT Atzgersdorf.