Vandalismus an Grazer Schule: Schüler finden ungewöhnliche Lösung

Graffiti, verstopfte Toiletten und sogar ein kleines Derby zwischen Sturm- und GAK-Fans: An der Grazer HTL-Ortweinschule sorgte Vandalismus über Jahre für Ärger und hohe Kosten. Doch statt weiterhin nur Schäden zu beseitigen, entschied sich die Schule für einen ungewöhnlichen Ansatz: Die Jugendlichen durften ihre WC-Anlagen selbst neu gestalten. Rund 1.000 Arbeitsstunden stecken in dem Projekt. Gegenüber 5 Minuten erklärt Stephan Jauk, Verwaltungsleitung an der Ortweinschule, nun, wie es dazu kam und was sich seither verändert hat.

Wenn Sturm- und GAK-Fans auf den Schultoiletten aufeinandertreffen

Dass Schultoiletten nicht immer besonders pfleglich behandelt werden, ist kein Geheimnis. An der HTL-Ortweinschule nahm das Problem allerdings über Jahre größere Ausmaße an. Immer wieder wurden Toiletten und Pissoirs verstopft, Papierhandtücher zweckentfremdet und Wände beschmiert. Dazu kamen zahlreiche Graffiti und Schriftzüge, darunter laut Schule auch bedenkliche Inhalte. Selbst die Rivalität zwischen den beiden Grazer Fußballvereinen machte vor den WC-Anlagen nicht halt. Wie die Schule gegenüber 5 Minuten schildert, lieferten sich „Fans“ der beiden Fußballteams Sturm und GAK ihr Privat-Match mit Pickerln und Aufklebern. Das Problem: Die Toiletten gehören zu jenen Bereichen, in denen sich Schülerinnen und Schüler weitgehend unbeobachtet aufhalten können. Beschädigungen lassen sich deshalb oft nur schwer einzelnen Personen zuordnen. Für die Schulgemeinschaft war die Situation zunehmend belastend. Ein Großteil der Jugendlichen ärgerte sich laut Schule selbst über die Zustände. Auch bei Gästen hinterließen die beschmierten WC-Anlagen keinen guten Eindruck.

Schäden gingen in die Zehntausende Euro

Besonders teuer wurde es, wenn Toiletten verstopft waren oder Graffiti entfernt werden mussten. Immer wieder waren externe Fachfirmen notwendig. Wie die Schule erklärt, gingen die Kosten für die Reinigung und Reparaturen „in die Zehntausende Euro“. Eine erste Veränderung brachte die Umstellung von Papierhandtüchern auf Stoffhandtuchrollen. Dadurch konnte das Problem mit den zweckentfremdeten Papierhandtüchern entschärft werden. Allerdings hatte auch diese Maßnahme ihren Preis: Die Stoffhandtuchrollen sind laut Schule im laufenden Betrieb wesentlich teurer. Das grundsätzliche Problem mit den Beschmierungen war damit noch nicht gelöst.

Dann entstand eine ungewöhnliche Idee

Irgendwann kam innerhalb der Schulgemeinschaft die Überlegung auf, die Jugendlichen selbst an der Gestaltung ihrer Toiletten zu beteiligen. Wer die Idee ursprünglich hatte, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Fest steht aber, dass Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gemeinsam hinter dem Vorhaben standen. Zu Beginn des vergangenen Schuljahres wurde das Projekt im Schulgemeinschaftsausschuss beschlossen. Der Elternverein und der Absolventenverein stellten finanzielle Mittel zur Verfügung. Die Hausverwaltung unterstützte das Vorhaben mit Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter. Unter der Betreuung der Lehrpersonen Eva Schöttel und Marion Gurker wurde schließlich ein Wettbewerb ausgeschrieben. Alle Schülerinnen und Schüler der HTL-Ortweinschule konnten daran teilnehmen. Am Ende setzte sich das Projekt „YUME“ durch.

©HTL Ortweinschule Am Ende setzte sich das Projekt „YUME“ durch.

Rund 1.000 Stunden Arbeit für neue Toiletten

Was folgte, war weit mehr als eine kleine Verschönerungsaktion: 15 Schüler aus unterschiedlichen Klassen und Fachrichtungen setzten das Siegerprojekt in den letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien im Rahmen eines Praktikums um. Unter der Betreuung der Lehrpersonen Eva Schöttel und Marion Gurker investierten sie rund 1.000 Arbeitsstunden in die Planung und Neugestaltung der WC-Anlagen. Während der Ferien wurden die letzten technischen Arbeiten erledigt, darunter die Montage von Trennwänden und Toilettenpapierhaltern. Pünktlich zum Schulbeginn waren beide Anlagen fertig. Und die kommen offenbar gut an: Laut Schule nutzen mittlerweile sogar Schülerinnen aus anderen Stockwerken die neu gestalteten Toiletten. Bei der Umsetzung wurde auf jedes Detail geachtet, von Farben und grafischen Elementen bis hin zum Raumduft. Auch die erste Bilanz fällt positiv aus: Seit der Eröffnung gab es laut Schule lediglich zwei kleinere Beschmierungen, die rasch beseitigt werden konnten. Ob der sorgsamere Umgang langfristig anhält, bleibt abzuwarten.

©HTL Ortweinschule nter der Betreuung der Lehrpersonen Eva Schöttel und Marion Gurker investierten sie rund 1.000 Arbeitsstunden in die Planung und Neugestaltung der WC-Anlagen.

„YUME“ als durchdachtes Gestaltungskonzept

Hinter dem Siegerprojekt „YUME“ steckt ein durchdachtes Gestaltungskonzept. Aus den zuvor wenig einladenden Schultoiletten sollte eine moderne Umgebung mit besonderer Atmosphäre werden. Dafür entwickelten die Jugendlichen ein Zusammenspiel aus Farben, Licht und Materialien. Geplant waren unter anderem violette und olivgrüne Fliesen, beleuchtete Elemente sowie Stoffbespannungen, hinter denen sich Schallabsorber verbergen. Diese sollen für eine angenehmere Akustik sorgen. Die Idee dahinter: Wer sich in einem Raum wohlfühlt und ihn als etwas Besonderes wahrnimmt, geht möglicherweise auch sorgsamer damit um. Die Schülerinnen und Schüler wollten damit nicht nur die Toiletten verschönern, sondern auch dem jahrelangen Vandalismus entgegenwirken. In der Projektmappe wird das WC deshalb als ein Ort beschrieben, der sich vom „anonymen Zweckraum“ zum „schützenswerten Design-Objekt“ entwickeln soll.

©HTL Ortweinschule Während der Ferien wurden die letzten technischen Arbeiten erledigt, darunter die Montage von Trennwänden und Toilettenpapierhaltern. Pünktlich zum Schulbeginn waren beide Anlagen fertig.

Hat sich seitdem etwas verändert?

Tatsächlich berichtet die Schule von ersten positiven Erfahrungen. Ganz ohne Zwischenfälle verliefen die ersten Wochen allerdings nicht. In der Mädchen-WC-Anlage kam es zunächst zu kleineren Verunstaltungen. Daraufhin wurde das Thema in den Klassen angesprochen. Auch Eltern und Schülervertretung wurden eingebunden. Diese Gespräche dürften zumindest vorerst etwas bewirkt haben. „Fakt ist, dass sich nach ersten kleinen Verunstaltungen in der Toilettenanlage der Mädchen und nach darauffolgender Intervention in den Klassen (auch über Eltern und Schülervertretung) bis dato ein wesentlich sorgsamerer Umgang der Schüler und Schülerinnen in den WC-Anlagen zeigt“, erklärt die Schule. Ob das dauerhaft so bleibt, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Verantwortlichen sind jedenfalls vorsichtig optimistisch: „Wir hoffen, dass dies so bleibt.“

Ein Vorbild für andere Schulen?

Könnte der ungewöhnliche Ansatz auch an anderen Schulen funktionieren? Für die HTL-Ortweinschule ist die Antwort klar. Auf die entsprechende Frage von 5 Minuten heißt es: „Auf jeden Fall.“ Die Schule begründet das mit der stärkeren Identifikation, die durch die gemeinsame Gestaltung entstehen kann. „Denn überall dort, wo junge Menschen mit Stolz etwas selbst gestalten können, erhöht sich die Identifikation (mit der eigenen Schule). Und sie werden wieder Multiplikator für ein Miteinander.“ Den Verantwortlichen ist allerdings bewusst, dass auch ein solches Projekt keine Garantie dafür bietet, dass künftig nichts mehr beschädigt wird. „Ob dieses Projekt die perfekte WC-Situation an Schulen herbeiführen kann? Möglicherweise nicht. Aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.“ An der HTL-Ortweinschule zeigt sich damit zumindest ein erster Erfolg: Statt die Jugendlichen ausschließlich mit den Folgen von Vandalismus zu konfrontieren, hat man sie selbst an einer möglichen Lösung beteiligt.