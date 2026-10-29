Grazer Forscher lüften Geheimnis der Natur: Das könnte Medikamente verbessern

Ein Forschungsteam mit Beteiligung der TU Graz hat herausgefunden, wie Enzyme im Laufe der Evolution gelernt haben, ähnliche Moleküle zu unterscheiden. Die Erkenntnisse könnten künftig bei der Herstellung von Medikamenten helfen.

Wie schaffen es Enzyme, selbst kleinste Unterschiede zwischen Molekülen zu erkennen? Dieser Frage gingen Forschende der Technischen Universität Graz gemeinsam mit internationalen Partnern nach.

Wie schaffen es Enzyme, selbst kleinste Unterschiede zwischen Molekülen zu erkennen? Dieser Frage gingen Forschende der Technischen Universität Graz gemeinsam mit internationalen Partnern nach.

Wie schaffen es Enzyme, selbst kleinste Unterschiede zwischen Molekülen zu erkennen? Dieser Frage gingen Forschende der Technischen Universität Graz gemeinsam mit internationalen Partnern nach. Ihre Ergebnisse wurden nun im renommierten Fachjournal Nature Communications veröffentlicht. Die Entdeckung könnte langfristig für die Herstellung von Medikamenten, Kosmetika und Duftstoffen wichtig werden.

Warum kleine Unterschiede entscheidend sind

Enzyme sind winzige Helfer im Körper und in Pflanzen. Sie ermöglichen und beschleunigen chemische Reaktionen. Manche können sogar zwischen zwei Molekülen unterscheiden, die wie Bild und Spiegelbild aussehen. Das ist besonders bei Medikamenten wichtig. Denn zwei spiegelbildliche Varianten eines Wirkstoffs können unterschiedlich wirken. Im schlimmsten Fall kann die falsche Variante unerwünschte Nebenwirkungen verursachen. Die Forschenden untersuchten deshalb pflanzliche Enzyme, die unter anderem an der Entstehung von Kampfer beteiligt sind.

Grazer Forscher untersuchten die Evolution

Für ihre Studie analysierten die Wissenschaftler 97 verwandte Enzyme aus 59 Pflanzengattungen. Daraus rekonstruierten sie frühere Entwicklungsstufen dieser Enzyme. Dabei zeigte sich: Im Laufe der Evolution entwickelten manche Enzyme die Fähigkeit, sehr genau zwischen zwei spiegelbildlichen Molekülen zu unterscheiden. Überraschend war, dass dafür nicht nur jener Bereich des Enzyms verantwortlich ist, in dem die chemische Reaktion stattfindet. Auch Veränderungen an anderen Stellen des Proteins spielen eine wichtige Rolle. „Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Funktion eines Enzyms nicht ausschließlich aus dem aktiven Zentrum heraus erklären lässt“, erklärt Robert Kourist, Leiter des Instituts für Molekulare Biotechnologie der TU Graz.

Neue Möglichkeiten für die Medizin

Die Erkenntnisse könnten künftig helfen, Enzyme gezielt zu verbessern und für bestimmte Aufgaben einzusetzen. Besonders in der Biotechnologie und bei der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe könnte dieses Wissen von Bedeutung sein. Bis daraus konkrete Anwendungen entstehen, ist allerdings noch weitere Forschung notwendig.