Von der Sahara bis zum Amazonas: Grazer Forscher machen überraschende Entdeckung

Wüstenstaub aus Afrika legt Tausende Kilometer zurück und bringt Bakterien bis in den Amazonas-Regenwald. Forschende der Universität Graz haben nun herausgefunden, welche Auswirkungen das auf die Luft hat.

Was haben die Sahara und der Amazonas-Regenwald gemeinsam? Mehr, als man zunächst vermuten würde.

Was haben die Sahara und der Amazonas-Regenwald gemeinsam? Mehr, als man zunächst vermuten würde.

Was haben die Sahara und der Amazonas-Regenwald gemeinsam? Mehr, als man zunächst vermuten würde. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Graz hat nachgewiesen, dass Wüstenstaub aus Afrika nicht nur über den Atlantik bis nach Südamerika gelangt, sondern dabei auch zahlreiche Mikroorganismen mittransportiert. Die Ergebnisse wurden in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Communications Earth & Environment veröffentlicht.

Bakterien reisen Tausende Kilometer

Für ihre Untersuchung sammelten die Wissenschaftler im Februar 2020 drei Wochen lang täglich Luftproben in verschiedenen Höhen über dem brasilianischen Amazonas-Regenwald. An fünf Tagen erreichten Staubwolken aus Nordafrika die Region. Bei der anschließenden Analyse entdeckten die Forschenden zahlreiche Bakterien, die normalerweise in trockenen Wüstenböden vorkommen. „Genetisch stimmen die Bakterien mit Organismen aus der Sahara überein“, erklärt Studienleiterin Bettina Weber vom Institut für Biologie der Universität Graz. Damit konnte das Team zeigen, dass die winzigen Organismen tatsächlich mit dem Wind über den Atlantik transportiert werden. Während sich die Zusammensetzung der Bakterien in der Luft deutlich veränderte, blieb jene der Pilzsporen weitgehend stabil.

Konzentration bestimmter Stoffe verdreifacht

Besonders überraschend war eine weitere Entdeckung: Mit dem Eintreffen des Saharastaubs verdreifachte sich die Konzentration sogenannter Endotoxine in der Luft. Diese Stoffe stammen von bestimmten Bakterien und können beim Menschen Entzündungsreaktionen auslösen. Ob die erhöhte Konzentration tatsächlich gesundheitliche Folgen für die Menschen im Amazonasgebiet hat, ist allerdings noch unklar. Frühere Untersuchungen in der Karibik hatten bereits einen möglichen Zusammenhang zwischen Saharastaub und häufigeren Asthmaanfällen aufgezeigt.

Grazer Forscher wollen weiter untersuchen

Die Entdeckung wirft neue Fragen auf. So ist noch nicht bekannt, ob die Bakterien ihre tagelange Reise über den Atlantik lebend überstehen. Genau das wollen die Forschenden in weiteren Studien untersuchen. Auch mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit und das Ökosystem des Regenwaldes sollen genauer erforscht werden.