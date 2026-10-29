Ruine Gösting plötzlich deutlich günstiger: Greift die Stadt Graz jetzt zu?

Seit Jahren ist die Ruine Gösting gesperrt. Nun gibt es ein neues Kaufangebot für die Stadt Graz. Der deutlich niedrigere Preis könnte wieder Bewegung in die Sache bringen.

Kommt wieder Bewegung in die Zukunft der Burgruine Gösting? Das historische Wahrzeichen im Grazer Norden steht erneut zum Verkauf. Wie Medien berichten, könnte die Stadt Graz die Ruine samt rund 1,7 Hektar Grundstück nun um 850.000 Euro erwerben. Im Frühjahr lag der geforderte Preis noch zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Euro. Damals lehnte die Stadt einen Kauf ab, unter anderem wegen der möglicherweise hohen Kosten für die Sanierung und Erhaltung.

FPÖ-Stadtrat fordert neue Gespräche

Wirtschafts- und Tourismusstadtrat René Apfelknab (FPÖ) sieht im gesunkenen Preis eine neue Chance. Er möchte, dass die Stadt das Angebot prüft und mit der Eigentümerseite verhandelt. „Die Ruine Gösting ist ein Schatz unserer Stadt“, betont Apfelknab in einer Aussendung. Sein Ziel sei es, das Wahrzeichen zu erhalten und für die Bevölkerung wieder zugänglich zu machen. Vor einem möglichen Kauf müsse allerdings geklärt werden, wie viel Geld für die Sicherung und langfristige Erhaltung des Bauwerks notwendig wäre.

Eigenjagd bereits verkauft

Unterdessen gibt es eine weitere Entwicklung: Die zur Liegenschaft gehörende Eigenjagd wurde bereits separat verkauft. Das bestätigte der zuständige Immobilienmakler Klaus Bischof gegenüber der Kleinen Zeitung. Für die Burgruine selbst gibt es weiterhin auch andere Kaufinteressenten. Die Ruine ist mittlerweile seit rund sechs Jahren für Besucher gesperrt.

Vandalismus sorgte für Ärger

Zuletzt wurden außerdem mutwillige Beschädigungen am Gelände bekannt. Neos-Gemeinderat Alexis Pascuttini hat deshalb eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise auf die Verantwortlichen ausgesetzt. 5 Minuten berichtete: Eingeschlagene Fenster, verwüstete Kapelle: Aufregung um Grazer Ruine. Auch Apfelknab verurteilt die Vorfälle. Für ihn zeigen sie, wie wichtig es sei, rasch eine langfristige Lösung für das Grazer Wahrzeichen zu finden. Ob die Stadt das neue Kaufangebot tatsächlich annimmt, ist derzeit noch offen.