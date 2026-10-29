Erfolg am Uniklinikum Graz: Gefährliche Komplikation nach Schlaganfall halbiert

Am LKH-Univ. Klinikum Graz gibt es nun vielversprechende Ergebnisse: Durch ein neues Präventionskonzept konnte die Häufigkeit sogenannter Delire bei Schlaganfallpatienten mehr als halbiert werden.

Am LKH-Univ. Klinikum Graz gibt es nun vielversprechende Ergebnisse: Durch ein neues Präventionskonzept konnte die Häufigkeit sogenannter Delire bei Schlaganfallpatienten mehr als halbiert werden.

Ein Schlaganfall kann das Leben innerhalb weniger Minuten verändern. Doch auch nach der ersten Behandlung drohen gefährliche Komplikationen. Am LKH-Univ. Klinikum Graz gibt es nun vielversprechende Ergebnisse: Durch ein neues Präventionskonzept konnte die Häufigkeit sogenannter Delire bei Schlaganfallpatienten mehr als halbiert werden. Das zeigen erste Ergebnisse einer Studie, an der bisher 1.473 Patientinnen und Patienten in Graz beteiligt waren.

Von 10,7 auf fünf Prozent gesunken

Ein Delir ist ein plötzlich auftretender Verwirrtheitszustand. Betroffene können beispielsweise orientierungslos, unruhig oder ungewöhnlich teilnahmslos sein. Die Komplikation kann die Genesung erschweren und den Krankenhausaufenthalt verlängern. Am Uniklinikum Graz setzt man deshalb auf eine besonders aufmerksame Betreuung. Geschulte Pflegekräfte achten auf erste Warnzeichen. Auch ein geregelter Schlafrhythmus und eine bessere Orientierung im Krankenhaus sollen helfen. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend: Vor Einführung des Konzepts lag die Delir-Rate bei 10,7 Prozent, danach nur noch bei fünf Prozent. Das entspricht einem Rückgang um rund 53 Prozent. „Unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass wir mit gezielter Prävention viel erreichen können“, erklärt Christian Enzinger, Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie.

Künstliche Intelligenz hilft bei Schlaganfällen

Auch bei der unmittelbaren Schlaganfallbehandlung setzt man in der Steiermark auf moderne Technik. Eine KI-gestützte Software analysiert Gehirnaufnahmen und hilft Ärzten einzuschätzen, ob eine Entfernung des Blutgerinnsels noch möglich ist. Unter bestimmten Voraussetzungen können Patienten dadurch sogar bis zu 24 Stunden nach Beginn der Symptome von einer sogenannten Thrombektomie profitieren. Die Software wird mittlerweile in allen steirischen Schlaganfalleinheiten eingesetzt. Über eine rund um die Uhr erreichbare Telefonverbindung können die regionalen Krankenhäuser ihre Fälle mit dem Uniklinikum Graz abstimmen.

Mehr als 750 Patienten im Jahr betreut

Die spezialisierte Schlaganfallstation in Graz wurde im Herbst 2024 von sechs auf zehn Betten erweitert. Allein im Jahr 2025 wurden dort 753 Patientinnen und Patienten versorgt. Die Station zählt damit zu den größten Schlaganfalleinheiten Österreichs. Neben der Akutbehandlung beginnt dort auch möglichst früh die Rehabilitation, um Betroffene bestmöglich bei ihrer Genesung zu unterstützen.