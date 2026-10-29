113 Bäume für Graz: Neuer Wald mitten in der Innenstadt entsteht

Mitten in der Grazer Innenstadt entsteht ein neuer Wald: Im zweiten Hof der Grazer Burg werden 113 Bäume gepflanzt. Einige davon sind bereits mehr als zehn Meter hoch. Die ersten Bäume sind nun eingetroffen.

Wo bisher der zweite Burghof der Grazer Burg lag, entsteht ein neuer grüner Bereich. Die ersten Bäume für den sogenannten Burgwald sind bereits eingetroffen. In den kommenden Wochen sollen insgesamt 113 Bäume sowie zahlreiche weitere Gehölze und Sträucher gepflanzt werden. Das Besondere daran: Die meisten Bäume sind bereits groß gewachsen, einige sogar mehr als zehn Meter hoch. Damit soll der neue Burgwald schon unmittelbar nach der Bepflanzung wie ein richtiger Wald wirken.

Neuer Zugang geplant

Die Idee für den Burgwald wurde bereits 2023 im Zuge eines Architekturwettbewerbs zur Neugestaltung der Grazer Burg vorgestellt. In den vergangenen Monaten wurde das Bodenniveau in Richtung Schauspielhaus angeglichen. Durch die Öffnung des Hofes entsteht ein neuer Zugang zur Grazer Burg. Dieser soll nach Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2027 durch den Burgwald führen. Gleichzeitig wird ein neuer Außenbereich für Besucher sowie Mitarbeiter des Landes und des Schauspielhauses geschaffen. Auch ein Fahrradabstellplatz mit mehr als 100 Stellplätzen für Bedienstete wird in den Burgwald integriert.

©Land Steiermark/Robert Binder | Der Fahrradabstellplatz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes und des Schauspielhauses ist im neuen Burgwald integriert.

Abkühlung im Sommer

Der neue Wald soll aber nicht nur für mehr Grün in der Innenstadt sorgen. Gerade an heißen Sommertagen soll er auch dabei helfen, die Umgebung abzukühlen. Durch den Schatten der Bäume und die natürliche Verdunstung soll die sommerliche Überhitzung verringert werden. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) erklärt dazu: „Mit dem Burgwald schaffen wir mitten in der Stadt einen grünen Lebensraum, der die Aufenthaltsqualität verbessert und gerade an heißen Sommertagen einen echten Mehrwert bietet.“

Schwieriger Transport

Bis die 113 Bäume an ihrem Platz stehen, ist allerdings einiges an Aufwand nötig. Denn die teilweise tonnenschweren Bäume müssen durch die engen Gassen der Grazer Altstadt bis in den Burghof transportiert werden. Und das, während der Verwaltungsbetrieb und der Besucherverkehr weiterlaufen. Thomas Hofer, Leiter der für das Projekt zuständigen Abteilung 2, spricht deshalb von einer besonderen Herausforderung: „Tonnenschwere Bäume zentimetergenau durch die engen Gassen der Altstadt bis in den Burghof zu manövrieren – und das bei laufendem Verwaltungs- und Publikumsbetrieb –, verlangt unserer Projektleitung absolute planerische Höchstleistungen ab.“

Burg wird geöffnet

Mit dem Burgwald soll die Grazer Burg künftig auch für die Öffentlichkeit besser zugänglich werden. Der Hof wurde laut Hofer bereits früher als Garten genutzt und erhält nun wieder eine grüne Funktion. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht darin eine Aufwertung des historischen Standorts: „Mit dem neuen Burgwald schaffen wir mitten in Graz einen besonderen Ort, der Natur, Geschichte und moderne Architektur verbindet.“ Bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2027 soll so ein neuer Aufenthaltsbereich mitten in Graz entstehen.