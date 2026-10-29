Führungswechsel beim Bundesheer: Neuer Heeresarzt übernimmt in Graz

Nach sechs Jahren an der Spitze des Sanitätszentrums Süd in Graz übergab Oberstarzt Sigrid Etschmaier-Hanika am Donnerstag das Kommando an ihren Nachfolger. Künftig übernimmt Christoph Bierbamer die Leitung.

In der Belgier-Kaserne in Graz fand am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, ein Führungswechsel statt. Oberstarzt Sigrid Etschmaier-Hanika übergab nach sechs Jahren das Kommando über das Sanitätszentrum Süd an Oberstarzt Christoph Bierbamer. Als Zeichen der Übergabe wurde ein symbolischer Schlüssel überreicht. Mit dabei waren Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Heeressanitätschefin Generalmajor Sylvia Sperandio sowie zahlreiche Ehrengäste aus den Blaulichtorganisationen, dem Gesundheitswesen und der Politik. Für die musikalische Begleitung sorgte die Militärmusik des Militärkommandos Steiermark mit dem „Sanitätsmarsch“.

Langjährige Erfahrung

Mit Sigrid Etschmaier-Hanika verabschiedet sich die dienstälteste Militärärztin des Bundesheeres aus ihrer Führungsfunktion im Sanitätszentrum Süd. Sie ist bereits seit 1998 als Militärärztin tätig und sammelte sowohl bei zivilen als auch bei militärischen Einsätzen im In- und Ausland umfangreiche Erfahrung. In den vergangenen sechs Jahren leitete sie das Sanitätszentrum Süd in Graz. Nun übernimmt Oberstarzt Christoph Bierbamer diese Aufgabe. Auch er bringt umfassende Einsatzerfahrung als Militärarzt mit und ist Facharzt für Allgemeinmedizin sowie zweifacher Familienvater.

©BMLV/ Carina Karlovits | Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Heeressanitätschefin Sylvia Sperandio nahmen an der feierlichen Kommandoübergabe in der Belgier-Kaserne teil.

Zusammenarbeit im Fokus

Bei seiner Antrittsrede ging Bierbamer auf die Aufgaben des Sanitätszentrums Süd ein, dessen Leistungen mittlerweile drei Ministerien zugutekommen. Besonders hob er die Bedeutung der Zusammenarbeit mit zivilen Krankenanstalten hervor. Dabei stand auch das Projekt „Militärspital Neu“ im Mittelpunkt. Dieses wird in Zusammenarbeit mit dem Unfallkrankenhaus Graz im Rahmen des Aufbauplans 2032+ verfolgt. Die Kooperation zwischen militärischen und zivilen Gesundheitseinrichtungen spielt damit auch für die künftige Ausrichtung eine wichtige Rolle.

Dank für den Einsatz

Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte beim Festakt die Bedeutung der medizinischen Betreuung innerhalb des Bundesheeres. „Die medizinische Versorgung ist die Grundlage für die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten – dabei leistet das Sanitätszentrum Süd einen entscheidenden Beitrag. Mein Dank gilt all jenen, die tagtäglich diese Verantwortung mit großem Engagement übernehmen. Besonders möchte ich die Leistung und den Einsatz von Oberstarzt Sigrid Etschmaier-Hanika der vergangenen Jahre hervorheben und wünsche Oberstarzt Christoph Bierbamer viel Erfolg für seine Zukunft.“

128 Bedienstete

Das Sanitätszentrum Süd umfasst mehrere Einrichtungen in der Steiermark und in Kärnten und beschäftigt insgesamt 128 Bedienstete. Dazu zählen eine Feldambulanz, zwei Truppenambulanzen in der Grazer Gablenz-Kaserne und auf dem Truppenübungsplatz Seetaler Alpe sowie ein Arbeitsmedizinisches Zentrum. Auch eine Lehrkompanie in der Laudon-Kaserne in Klagenfurt gehört dazu. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die medizinische Versorgung von Patienten, die Ausbildung im Sanitätsdienst und die Unterstützung der Truppe bei Übungen, Ausbildungen und Schießvorhaben. Dafür steht qualifiziertes Sanitätspersonal zur Verfügung.