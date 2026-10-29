ÖFB-Cup: Austria Lustenau bringt Sturm Graz ins Schwitzen

Am Donnerstag, dem 29. Oktober, war der SK Sturm Graz im Achtelfinale des ÖFB-Cups in Vorarlberg gefordert. Um 18 Uhr stand das Duell gegen Austria Lustenau auf dem Programm. Bereits vor der Partie sprach die sportliche Ausgangslage für die Steirer. Während die Gastgeber zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert hatten, darunter ein deutliches 1:5 gegen Rapid, waren die Grazer in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen. Auch international hatte Sturm mit einem 1:0-Erfolg gegen Olympique Marseille aufhorchen lassen. In der Meisterschaft hatten sich die Grazer zuletzt mit einem 2:2 gegen die SV Ried begnügt.

Sturm geriet in der 1. Halbzeit mit 0:2 in Rückstand

Bereits in der ersten Halbzeit geriet der SK Sturm Graz ordentlich unter Druck. In der 16. Minute brachte Jastremski die Gastgeber nach einer Flanke von Gmeiner per Kopf mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später legten die Vorarlberger nach: Nach einer Kopfballvorlage von Jastremski versenkte Weixelbraun den Ball mit einem sehenswerten Schuss direkt aus der Luft im Kreuzeck. Sturm-Torhüter Helac hatte dabei keine Chance. Die Grazer fanden jedoch noch vor der Pause eine Antwort. In der 35. Minute brachte Balbo einen Freistoß in den Strafraum, wo Petrovic am zweiten Pfosten zum 2:1 einköpfte.

2. Halbzeit: Sturm kämpfte sich erneut heran

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Grazer Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. In der 65. Minute schlugen die Gastgeber erneut zu. Ein abgefälschter Pass landete bei Jastremski, der völlig ungedeckt vor dem Tor auftauchte und den Ball aus rund 14 Metern zum 3:1 versenkte. Für den Lustenauer war es bereits der zweite Treffer des Abends. Doch Sturm gab sich noch nicht geschlagen. In der 80. Minute nutzte Seidl eine Unachtsamkeit der Lustenauer Abwehr und verkürzte nach einem langen Zuspiel von Koller auf 3:2.