„Eine Welt zusammengebrochen“: Grazer verliert Teil seiner Zunge

Ein weißer Belag auf der Zunge, zunächst unauffällige Befunde und Monate später eine Krebsdiagnose: Ein Mann aus Graz erzählt im Staffelfinale von „Pfusch am Patienten“, wie sich sein Leben für immer verändert hat.

Für Egmont aus Graz verändert sich nach einer erneuten Krebsdiagnose das ganze Leben. Bei schweren Operationen verliert er einen Teil seiner Zunge und alle Zähne im Unterkiefer.

Für Egmont aus Graz verändert sich nach einer erneuten Krebsdiagnose das ganze Leben. Bei schweren Operationen verliert er einen Teil seiner Zunge und alle Zähne im Unterkiefer.

15 Jahre nach einer überstandenen Zungenkrebserkrankung entdeckt Egmont in Graz erneut einen weißen Belag auf seiner Zunge. Daraufhin werden eine Gewebeprobe entnommen und eine Computertomografie durchgeführt. Beide Befunde erscheinen zunächst unauffällig. Doch rund ein halbes Jahr später folgt die Diagnose: An derselben Stelle wird ein Zungenkarzinom festgestellt. „Wie kann das in sechs Monaten von null auf hundert kommen?“, fragt sich Egmont.

Schwere Folgen

Auf die Diagnose folgen schwere Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie. Egmont verliert dabei einen Teil seiner Zunge und alle Zähne im Unterkiefer. „Es wurde mir dann erklärt, dass ich all meine Zähne unten verliere und einen Teil meiner Zunge. Da ist schon eine Welt zusammengebrochen, weil dann im Prinzip alles anders wird.“ Besonders schwer wiegen für ihn die Folgen im Alltag. Früher war Egmont als international gefragter Experte beruflich auf der ganzen Welt unterwegs. Essen und Kochen gehörten zu seinen großen Leidenschaften. Heute muss er einen Großteil seiner Nahrung über eine Magensonde aufnehmen.

©PULS 4 Früher reiste Egmont als gefragter Experte um die Welt, Essen und Kochen waren seine große Leidenschaft. Heute nimmt er einen Großteil seiner Nahrung über eine Magensonde auf.

Leben verändert

Wie tief die Erkrankung und ihre Folgen in Egmonts Leben eingegriffen haben, beschäftigt auch Medizinrechtsanwältin Dr. Karin Prutsch-Lang. Sie begleitet den Fall in der Doku-Reihe „Pfusch am Patienten“. „Das Bewegende hier ist, dass es einen Menschen komplett aus der Lebensbahn geworfen hat und das auf eine Art und Weise, wie es eigentlich kein Zurück mehr gibt für ihn in die Normalität.“ Egmonts Geschichte steht im Mittelpunkt des Staffelfinales, das am Sonntag, dem 1. November, um 21.15 Uhr auf JOYN und PULS 4 zu sehen ist.