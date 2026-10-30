Nächtlicher Einbruch bei bekanntem Juwelier am Grazer Hauptplatz

In der Nacht kam es zu einem Einbruch bei einem bekannten Juwelier am Hauptplatz in Graz. Die Ermittlungen laufen.

Am Grazer Hauptlatz kam es letzte Nacht zu einem Einbruch. Aus einem Juweliergeschäft wurden Uhren gestohlen.

Am Grazer Hauptlatz kam es letzte Nacht zu einem Einbruch. Aus einem Juweliergeschäft wurden Uhren gestohlen.

Mitten im Herzen der steirischen Landeshauptstadt kam es zu einem Einbruch: Bislang noch unbekannte Täter nahmen den Traditionsbetrieb Weikhard ins Visier, zertrümmerten das Schaufenster und erbeuteten Uhren. Von der Täterschaft fehlt bislang jede Spur, der finanzielle Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Gegenüber 5 Minuten bestätigte die Landespolizeidirektion Steiermark den Einbruch.

Bekannter Treffpunkt für Dates

Die Tat ereignete sich in den finsteren Morgenstunden direkt am Grazer Hauptplatz. Seit vielen Jahren ist der Ort auch bekannt als Treffpunkt für Verabredungen. Die Unbekannten setzten bei dem Einbruch auf ein spezielles Werkzeug, womit die Scheibe eingeschlagen wurde. Zwar soll sich zum Tatzeitpunkt nur ein reduzierter Bestand in der Auslage, dennoch sollen die Täter einiges mitgenommen haben, teilte Geschäftsführer Klaus Weikhard gegenüber der „Kleinen Zeitung“ mit. Den exakten Wert des Diebesguts versucht die Exekutive derzeit noch zu ermitteln.

Ermittlungen laufen

Zwar schlug das Sicherheitssystem sofort Alarm und die Beamten starteten umgehend eine Alarmfahndung im Stadtgebiet, diese verlief allerdings ohne Ergebnis, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nun laufen die Ermittlungen. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 10:46 Uhr aktualisiert