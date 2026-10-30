„Sunset Blvd. von Graz“: Beliebtes Kultlokal in der Annenstraße feiert zehn Jahre

Wer das Café Wolf in der Grazer Annenstraße betritt, landet nicht einfach in einem gewöhnlichen Kaffeehaus. Hier wird getanzt, diskutiert, gelesen und vor allem Musik gemacht. Internationale Künstler stehen auf einer kleinen Bühne, während das Publikum oft nur wenige Schritte entfernt sitzt. Seit mittlerweile zehn Jahren führen die heutigen Betreiber Michael Stoiser und Thomas Fink, in Graz bekannt als Mitch und Tom, das Lokal und haben daraus einen Treffpunkt gemacht, der weit über die Annenstraße hinaus bekannt ist. Zum Jubiläum haben sie mit 5 Minuten über besondere Begegnungen, schwierige Zeiten und die Zukunft gesprochen. Und darüber, warum sie die viel kritisierte Annenstraße manchmal mit einer berühmten Straße in Los Angeles vergleichen.

©Café Wolf Wer das Café Wolf in der Grazer Annenstraße betritt, landet nicht einfach in einem gewöhnlichen Kaffeehaus. Hier wird getanzt, diskutiert, gelesen und vor allem Musik gemacht.

„Wir haben einfach losgelegt“

Zehn Jahre sind für ein Lokal eine beachtliche Zeit. Doch als Michael Stoiser und Thomas Fink das Café Wolf übernahmen, hatten sie weder einen ausgeklügelten Zehnjahresplan noch ein konkretes Ablaufdatum im Kopf. „Wir dachten: ‚ein wunderschöner Ort für Menschen und Musik‘ und haben einfach losgelegt“, erzählen sie im Gespräch mit 5 Minuten. Eine Deadline oder ein bestimmtes Ziel hätten sie sich damals nicht gesetzt. Ganz im Gegenteil: „So gesehen war natürlich inkludiert, dass das Café Wolf noch weitere 10, 100 oder mehr Jahre existiert.“ Dass aus dem ursprünglichen Vorhaben ein Ort mit einer lebendigen Kulturszene geworden ist, freut die Betreiber bis heute. Dabei sind es nicht ausschließlich die großen Veranstaltungen, an die sie gerne zurückdenken. „Die schönsten Momente sind jede Woche, wenn wir aufsperren“, sagen sie.

©Streetview Zehn Jahre sind für ein Lokal eine beachtliche Zeit. Doch als Michael Stoiser und Thomas Fink das Café Wolf übernahmen, hatten sie weder einen ausgeklügelten Zehnjahresplan noch ein konkretes Ablaufdatum im Kopf.

Von Depeche-Mode-Verbindung bis zum 40-köpfigen Chor

An außergewöhnlichen Abenden hat es in den vergangenen zehn Jahren jedenfalls nicht gemangelt. Auf der kleinen Bühne standen Künstlerinnen und Künstler, die man in einem Kaffeehaus dieser Größe nicht unbedingt erwarten würde. „Natürlich gab es unzählige Highlights und viele außergewöhnliche Momente“, erinnern sich Mitch und Tom. Dazu zählen etwa Auftritte der Band Blurt oder von Stella Rose Gahan, der Tochter von Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan. Auch DJ Marcelle sorgte für einen Abend, an dem das Lokal bis auf den letzten Platz gefüllt war. Besonders in Erinnerung geblieben ist außerdem ein Auftritt des 40-köpfigen GRRRLs-Chors. Weil nur wenige Menschen gleichzeitig Platz fanden, wurde das Konzert für die verbleibenden Gäste kurzerhand mehrmals hintereinander gespielt. „Es war viel Lautes, Leises, Mutiges, Schräges und Unbegreifliches dabei“, fassen die Betreiber die vergangenen Jahre zusammen. Doch nicht alles verlief so unbeschwert. Die größte Herausforderung war für sie die Corona-Pandemie. „Die schwierigste Zeit erlebten wir sicher während der Pandemie, als wir in jeder Hinsicht enorm gefordert waren.“

„Eigentlich ist das der Sunset Blvd. von Graz“

Wer über das Café Wolf spricht, kommt an der Annenstraße nicht vorbei. Die Straße kämpft seit Jahren mit ihrem Ruf. Für die Betreiber ist das allerdings nichts Neues. „Wir kennen die Annenstraße seit unserer Jugendzeit sehr gut, und der Ruf war damals schon schlecht, was uns aber grundsätzlich immer egal war“, erzählen sie. Vielmehr sehen sie in der Straße einen wichtigen Teil der Stadt, der ihrer Meinung nach noch immer unterschätzt wird. Manchmal sitzen sie vor dem Lokal und beobachten die unterschiedlichsten Menschen, die hier unterwegs sind. Dann denken sie sich: „Eigentlich ist das der Sunset Blvd. von Graz.“ Hinter dieser augenzwinkernden Bezeichnung steckt durchaus eine ernste Botschaft. Die Annenstraße verbinde unterschiedliche Stadtteile und Menschen miteinander. Gerade diese Vielfalt mache ihren Charakter aus. Gleichzeitig kritisieren die Betreiber, dass das Potenzial der Straße aus ihrer Sicht seit Jahrzehnten nicht ausreichend genutzt werde. „Es ist durchaus bemerkenswert, dass über Jahrzehnte vor allem in puncto Begrünung, Verkehrsberuhigung und Aufenthaltsqualität keine nachhaltigen Maßnahmen gesetzt wurden“, halten sie fest. Als Beispiel für Veränderungen in anderen Städten nennen sie die Oxford Street in London.

Deutliche Kritik an der Verkehrsplanung

Besonders die Aufteilung des öffentlichen Raums sehen die Betreiber kritisch. Ihrer Ansicht nach wird dem Autoverkehr noch immer zu viel Platz eingeräumt, während Fußgänger und Radfahrer mit wenig Raum auskommen müssen. Auch die Geschwindigkeit der Straßenbahnen sprechen sie an. „Wenn allerdings ein Großteil der Fläche noch immer dem bereits schwindenden Individualverkehr und den viel zu schnell fahrenden Straßenbahnen gewidmet wird, streiten sich Fußgänger und Fahrradfahrer um den wenigen verbleibenden Raum“, kritisieren sie. Das beeinträchtige aus ihrer Sicht nicht nur die Aufenthaltsqualität und Sicherheit, sondern verhindere auch wirtschaftliche Entwicklungen. Mehr Begrünung und Platz für Gastgärten könnten ihrer Meinung nach neue Impulse für die Annenstraße bringen. Dass sich die Straße in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert hätte, sehen sie nicht. „Eigentlich hat sie sich kaum verändert“, lautet ihre Bilanz. Sorgen bereitet ihnen das dennoch nicht. Sie bleiben optimistisch: „Irgendwann werden sich auch gute Ideen und Entwicklungen durchsetzen – mancherorts dauert es eben länger.“

Warum im Café Wolf kein Eintritt verlangt wird

Dass das Café Wolf mehr als ein Ort zum Kaffeetrinken sein möchte, war von Anfang an Teil des Konzepts. „Die Konzerte, Lesungen und diversen Formate sind für uns essenziell und sind quasi die DNA des CAFÉ WOLF“, erklären die Betreiber. Sie verstehen das Kaffeehaus als einen sogenannten dritten Ort, also einen Treffpunkt abseits von Zuhause und Arbeitsplatz, an dem Menschen zusammenkommen können. „Diese Orte können einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten und Orte der Begegnung, der Inspiration und des Austausches sein“, betonen sie. Diese Funktion habe das Café Wolf schon lange vor ihrer Übernahme erfüllt. Schließlich blickt das Kaffeehaus selbst auf eine Geschichte von mehr als 100 Jahren zurück. Die heutigen Betreiber möchten diese Tradition bewusst fortsetzen. Dazu gehören das wöchentliche Tanzcafé und die Entscheidung, für Veranstaltungen keinen Eintritt zu verlangen. Was das Lokal seit zehn Jahren trägt? Darauf haben sie eine klare Antwort: „Mit Freude am Tun, Enthusiasmus und vor allem Authentizität.“ Ebenso wichtig sei es, auf unterschiedliche Menschen einzugehen, die eigene Arbeit ernst zu nehmen und trotzdem offen für Überraschungen zu bleiben. „Wir gehen auf Menschen ein, egal wie unterschiedlich diese sind“, erklären Mitch und Tom. Besonders hervorheben möchten sie auch die Künstlerinnen und Künstler, das Publikum und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, „ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre“.

Halloween statt klassischer Jubiläumsfeier

Und wie feiert man zehn Jahre Café Wolf? Mit einer aufwendigen Jubiläumsgala offenbar nicht. Stattdessen laden die Betreiber am Samstag, 31. Oktober, ab 20 Uhr zu einer Halloweenfeier ein. Die Gäste sollen gemeinsam „auf das Leben und Sterben anstoßen, Menschen treffen, gute Musik hören, tanzen und heulen“. Das Motto ist dabei dasselbe wie zur Eröffnung vor zehn Jahren: „Kommt vorbei, es gibt nämlich nichts zu sehen!“ Ob sich daran wirklich alle halten werden, darf bezweifelt werden. Schließlich waren es gerade die unerwarteten Begegnungen und ungewöhnlichen Auftritte, die das Café Wolf über die Jahre geprägt haben. Auch für die Zukunft wollen sich Mitch und Tom nicht auf einen starren Plan festlegen. „Es läuft weiter wie gehabt – wir lassen uns gerne überraschen, wohin die Reise geht.“ Das Netzwerk werde immer größer und internationaler. Das dürfte sich künftig auch im Veranstaltungsprogramm bemerkbar machen. Und vielleicht steht irgendwann wieder jemand auf der kleinen Bühne, mit dem zuvor niemand gerechnet hat. „Aber wer weiß, vielleicht erleben wir auch wieder etwas ganz Ungewöhnliches?“, fragen Mitch und Tom. Nach zehn Jahren Café Wolf wäre das jedenfalls keine Überraschung mehr.