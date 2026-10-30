Nach Unfall mit Grazer Bim: Polizei sucht Radfahrer

Ein unbekannter Radfahrer kam in Graz-Gries vor einer Straßenbahn zu Sturz. Die Bim musste daraufhin stark bremsen. Dabei wurde eine 40-jährige Frau verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, kam es gegen 8.40 Uhr an der Kreuzung Annenstraße/Vorbeckgasse in Graz zu einem Unfall. Eine 36-jährige Straßenbahnfahrerin war mit der Linie 1 unterwegs und blieb zunächst an einer roten Ampel stehen. Als diese auf Grün schaltete, fuhr sie laut eigenen Angaben wieder los. Doch dann reihte sich plötzlich ein unbekannter Radfahrer vor der Bim ein und stürzte.

Frau in Bim verletzt

Die Straßenbahnfahrerin reagierte und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch kam eine 40-jährige Frau in der Bim zu Sturz. Sowohl die Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung als auch der unbekannte Radfahrer verließen danach die Unfallstelle. Noch am selben Vormittag suchte die 40-Jährige das UKH Graz auf. Dort stellten die Ärzte eine leichte Verletzung fest.

Polizei bittet um Hilfe

Am nächsten Tag meldete sich die verletzte Frau bei der Polizei. Diese sucht nun nach dem unbekannten Radfahrer und nach Menschen, die den Unfall beobachtet haben. „Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr. 059 133/65 41 10, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.