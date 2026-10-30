Graz kürzt Klimaticket-Zuschuss: Das ändert sich jetzt

Die Stadt Graz reduziert den Zuschuss zum Klimaticket. Wie viel Geld es künftig gibt, was für die SozialCard gilt und ob sich bei Bussen und Bims etwas ändert, steht nun fest.

Die Stadt Graz kürzt den Zuschuss zum Klimaticket, hält aber an der Förderung fest. Busse und Bims sollen weiterhin wie gewohnt fahren. Von der SPÖ kommt Kritik am Sparkurs.

Die Stadt Graz kürzt den Zuschuss zum Klimaticket, hält aber an der Förderung fest. Busse und Bims sollen weiterhin wie gewohnt fahren. Von der SPÖ kommt Kritik am Sparkurs.

Der Sparkurs der Stadt Graz macht auch vor den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht Halt. Wie die Stadtregierung mitteilt, wird der Zuschuss zum Klimaticket Steiermark gekürzt. Ganz gestrichen wird die Unterstützung allerdings nicht. Grazer mit Hauptwohnsitz in der Stadt erhalten weiterhin einen regulären Zuschuss von 60 Euro. Bei ermäßigten Tarifen sind es künftig 50 Euro. Das gilt für Jugendliche bis 26 Jahre, Senioren ab 65 Jahren sowie Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 70 Prozent.

Keine Fahrplankürzung

Während beim Klimaticket gespart wird, soll sich am Fahrplan der Graz Linien nichts ändern. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) stellen klar, dass weder Fahrplankürzungen noch längere Taktabstände geplant sind. Busse und Straßenbahnen sollen weiterhin in gewohnter Dichte unterwegs sein. „Mobilität ist ein Grundbedürfnis und ein wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge. Deshalb ist es uns wichtig, diese Unterstützung für die Nutzung des Öffentlichen Verkehrs weiterhin für alle aufrecht zu erhalten“, betont Kahr.

SozialCard bleibt

Auch die SozialCard Mobilität bleibt erhalten. Sie richtet sich an Grazer mit geringem Einkommen beziehungsweise niedrigen Pensionen und kostet 70 Euro für ein ganzes Jahr. Damit können die Betroffenen das gesamte Grazer Liniennetz nutzen. Schwentner sieht in der Einigung einen wichtigen Schritt, um größere Einschnitte zu verhindern. „Keine Fahrplanausdünnung und weiterhin 60 Euro Zuschuss zum Klimaticket: Mit dieser gemeinsamen Lösung konnten wir einen drohenden Öffi-Kahlschlag abwenden“, erklärt die Vizebürgermeisterin.

SPÖ kritisiert Kürzung

Die Einsparungen stoßen allerdings nicht überall auf Zustimmung. SPÖ-Gemeinderat Patrick Trabi übt deutliche Kritik am Vorgehen der Stadtregierung. „Die KPÖ-Grünen-Koalition kürzt offenbar dort, wo es die Menschen unmittelbar trifft: zuerst durch die Erhöhung der Parkgebühren, dann bei den Vereinsförderungen und jetzt bei den Zuschüssen für die Öffis.“ Seiner Ansicht nach müsste die Stadt zuerst ihre eigenen Strukturen und Ausgaben überprüfen, bevor bei der Bevölkerung gespart wird. „Es kann nicht sein, dass die Grazerinnen und Grazer für jede Budgetlücke die Rechnung präsentiert bekommen!“, so Trabi.

Auch ÖVP übt Kritik

Auch von der Grazer ÖVP kommt Kritik am Sparkurs. VP-Markus Huber wirft der Stadtregierung vor, neue Schienen zu bauen, gleichzeitig aber die Anschaffung der dafür notwendigen Straßenbahnen infrage zu stellen. Zudem werde das Autofahren erschwert, während die Öffis für die Grazer teurer würden. „Eine gekürzte Klimaticketförderung als Erfolg zu verkaufen, geht an der Realität jener vorbei, die dafür tiefer in die Tasche greifen müssen“, kritisiert Huber. Statt beim öffentlichen Verkehr zu sparen, fordert er Einsparungen bei grünen Prestigeprojekten und ineffizienten Strukturen sowie eine nachhaltige Sanierung der Finanzen bei Wohnen Graz.

Stadt will sparen

Hinter den Maßnahmen steht die laufende Budgetkonsolidierung der Stadt Graz. Die Stadtregierung will damit die Finanzen langfristig stabilisieren und gleichzeitig wichtige Leistungen für die Bevölkerung sichern. Dazu gehört laut Kahr und Schwentner auch ein verlässliches und leistbares Angebot im öffentlichen Verkehr. Fest steht damit: Der Zuschuss zum Klimaticket fällt geringer aus, die Unterstützung bleibt jedoch bestehen. An den Fahrplänen der Busse und Bims soll sich hingegen nichts ändern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 14:53 Uhr aktualisiert