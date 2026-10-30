Nach Einbruch in Graz: Juwelier Weikhard mit klarer Botschaft

Nach dem nächtlichen Einbruch bei Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz gibt es Neuigkeiten: Trotz der Schäden läuft der Verkauf weiter. Das Team meldet sich nun mit einer Botschaft an die Kunden.

Nach dem Einbruch bei Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz meldet sich das Team nun auf Instagram zu Wort. Die Botschaft ist eindeutig: Trotz der jüngsten Ereignisse bleibt das Geschäft geöffnet. „WIR SIND WIE GEWOHNT FÜR SIE DA!“, heißt es in dem Beitrag. Auch die Schäden durch den Einbruch ändern daran nichts. „Nach dem Einbruch in unser Geschäft möchten wir Sie darüber informieren, dass unser Verkauf uneingeschränkt weiterläuft“, erklärt das Team.

Dank für Unterstützung

Mit dem Beitrag richtet sich der Juwelier auch direkt an seine Kunden. „Unser Team ist wie gewohnt für Sie da und freut sich darauf, Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen“, heißt es weiter. Gleichzeitig bedankt sich das Unternehmen für die Reaktionen nach dem Einbruch. „Wir bedanken uns herzlich für die zahlreichen Zeichen der Anteilnahme und Unterstützung“, so das Team auf Instagram.

Einbruch dauerte nur 90 Sekunden

Hintergrund der Botschaft ist ein nächtlicher Einbruch in den bekannten Traditionsbetrieb am Grazer Hauptplatz. Zwei Männer sollen mit einem speziellen Werkzeug eine Scheibe eingeschlagen und hochwertige Armbanduhren gestohlen haben. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dauerte die Tat nur rund 90 Sekunden. Anschließend flüchteten die beiden mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht bislang nicht fest.

©5 Minuten | Innerhalb von nur 90 Sekunden stahlen zwei Männer hochwertige Armbanduhren. Trotz der Schäden läuft der Verkauf bei Weikhard uneingeschränkt weiter.

Ermittlungen laufen

Obwohl das Sicherheitssystem sofort Alarm schlug, blieb eine umgehend eingeleitete Alarmfahndung im Grazer Stadtgebiet ohne Ergebnis. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Steiermark. Ein Lokalaugenschein von 5 Minuten zeigte nach der Tat zerbrochene Vitrinen und Absperrungsbänder im Geschäft. Während der rechte Bereich zu diesem Zeitpunkt gesperrt war, hatte der linke bereits geöffnet. Nun bestätigt auch das Team selbst, dass der Verkauf uneingeschränkt weiterläuft.