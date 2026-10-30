KI gegen Publikum: Schauspielhaus Graz startet neue Formate

Künstliche Intelligenz trifft auf Theater: In der Konsole des Schauspielhaus Graz stehen neue Formate auf dem Programm. Vom Quiz gegen eine KI bis zum Staubsaugerroboter auf der Bühne ist einiges dabei.

Künstliche Intelligenz, soziale Medien und digitale Plattformen beeinflussen längst unseren Alltag. Doch was bedeutet das für unser Zusammenleben? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Spielstätte Konsole des Schauspielhaus Graz. Unter der Leitung der neuen Digitalen Dramaturgin Anne Aschenbrenner werden klassische Theaterformen um neue digitale Schwerpunkte ergänzt. Dabei geht es unter anderem darum, wie Technologie unsere Gesellschaft, unsere Beziehungen und unsere Wahrnehmung verändert.

Mensch gegen KI

Wie gut kennt sich künstliche Intelligenz eigentlich mit Graz und der Steiermark aus? Genau das können Besucher beim „KI-PUB-QUIZ“ herausfinden. Bereits am 17. Oktober trat das Publikum erstmals gegen die künstliche Intelligenz „Chat-Gitti“ an. Diese musste knifflige Fragen über die Steiermark, Graz und das Schauspielhaus beantworten und griff dabei auch auf zahlreiche Klischees zurück. Die nächste Ausgabe findet am 16. Dezember 2026 um 19 Uhr in der Konsole statt.

Roboter auf der Bühne

Auch bei den „THEATERTECHTALKS“ wird es ungewöhnlich. Die neue Reihe feierte am 28. Oktober Premiere und verbindet Gespräche über die digitale Welt mit Musik, Tischtennis und Theater. Mit dabei sind Franz Solar, Oliver Chomik und Musiker Niki Waltersdorfer. Ein besonderer Bestandteil ist die Kunstfigur „Anna Rausch isst alles, was Sie mitgebracht haben“, die in einem Kurzfilm mehrere Kilo Bananen zu Bananenmilch verarbeitet und trinkt. Damit wird hinterfragt, wie sich Menschen im Internet präsentieren und wie der weibliche Körper dort bewertet wird. Auch Staubsaugerroboter Helene Wischer gehört zum Programm und beschäftigt sich mit literarischen Werken. Die Gesprächsreihe soll künftig alle zwei Monate mit wechselnder Besetzung stattfinden.

Theater im Internet

Wer lieber von zu Hause aus dabei ist, kann bei „WERK IM FOKUS“ mitreden. Die digitale Gesprächsreihe startete am 29. Oktober und bietet Gespräche zwischen Publikum und Kunstschaffenden über Theaterstücke. Anne Aschenbrenner führt durch das Format, das über Zoom stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos, der Zugangslink wird über den Newsletter der Konsole verschickt.

Festival im März

Ein weiterer Schwerpunkt folgt vom 10. bis 13. März 2027 mit dem Festival „DIGITHALIA“. Zum Auftakt feiert das Stück „GEHT GRAS FÜHLEN! ODER: ELIZA“ seine Uraufführung. Die Produktion von Anja M. Wohlfahrt mit dem Institut für Schauspiel der Kunstuniversität Graz und der Theaterakademie LebensGroß beschäftigt sich mit der Frage, was Freundschaft, Gemeinschaft und Realität bedeuten, wenn digitale und echte Lebenswelten immer stärker verschmelzen. Neben den digitalen Formaten bleiben auch gemeinsame Theatererlebnisse Teil des Programms. Dazu gehören etwa die „OPEN STAGE“, der „SPIELSAMSTAG“ und Eigenproduktionen von Ensemblemitgliedern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 21:56 Uhr aktualisiert