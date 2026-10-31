Steirischer Hofladen zählt zu den besten im deutschsprachigen Raum

Großer Erfolg für einen Familienbetrieb aus Premstätten bei Graz: Der GenussBauernhof Hillebrand hat sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchgesetzt und den zweiten Platz beim Wettbewerb „Hofladen des Jahres 2026“ geholt.

Insgesamt 138 Betriebe aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben sich heuer für die Auszeichnung „Hofladen des Jahres 2026“ beworben. Damit wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Bereits zum fünften Mal zeichneten die Fachmedien HOFdirekt und top agrar besondere Konzepte in der Direktvermarktung aus. Eine unabhängige Fachjury wählte zunächst 15 Betriebe in die engere Auswahl. Am Ende durfte sich der GenussBauernhof Hillebrand aus Premstätten über den zweiten Platz freuen.

Rund 3.000 Produkte

Hinter dem Erfolg stehen Sandra und Markus Hillebrand, die ihren bäuerlichen Familienbetrieb über viele Jahre zu einem vielseitigen Genusszentrum entwickelt haben. Im GenussBauernLaden findest du mittlerweile knapp 3.000 regionale Lebensmittel von mehr als 130 bäuerlichen Produzenten. Doch beim Einkaufen allein bleibt es nicht. Zum Betrieb gehören auch ein GenussCafé, eine GenussKochschule und eine eigene GenussManufaktur. Genau diese Verbindung aus Landwirtschaft, regionalen Lebensmitteln und Kulinarik überzeugte die Jury.

Lernen am Bauernhof

Neben dem kulinarischen Angebot spielt auch die Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Mit dem Programm „Schule am Bauernhof“, Betriebsführungen, Ernteerlebnissen und Kochkursen gibt die Familie ihr Wissen weiter. Besonders Kinder und Jugendliche sollen dabei erfahren, welchen Wert regionale Lebensmittel und die heimische Landwirtschaft haben. Damit verbindet der Familienbetrieb den Verkauf regionaler Produkte mit praktischen Einblicken in die Landwirtschaft.

©zVg Knapp 3.000 regionale Lebensmittel von mehr als 130 bäuerlichen Produzenten gibt es im GenussBauernLaden Hillebrand zu entdecken.

Familie ist stolz

Für Sandra und Markus Hillebrand ist die Auszeichnung eine besondere Anerkennung ihrer Arbeit. „Dass wir mit dem zweiten Platz ausgezeichnet wurden, erfüllt uns mit großer Freude und macht uns als Familie und gesamtes Team unglaublich stolz! Diese Auszeichnung ist für uns eine besondere fachliche Anerkennung für unser Gesamtkonzept und eine wertvolle Bestätigung dafür, dass auch ein bäuerlicher Familienbetrieb mit einer klaren Vision, viel persönlichem Einsatz und dem Mut, neue Wege zu gehen, überregional überzeugen kann.“, freuen sich die beiden.

Lob aus der Region

Auch der Tourismusverband Region Graz gratuliert zum zweiten Platz. Für die Erlebnisregion Graz zeigt die Auszeichnung, welche Bedeutung regionale Landwirtschaft, Kulinarik und touristische Angebote haben. Sylvia Loidolt, Vorsitzende des Tourismusverbandes, und Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer betonen: „Regionale Lebensmittel und die Menschen, die dahinterstehen, sind ein wesentlicher Bestandteil unserer touristischen Identität. Der GenussBauernhof Hillebrand zeigt eindrucksvoll, wie Landwirtschaft, Kulinarik und regionale Wertschöpfung erfolgreich miteinander verbunden werden können. Die Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung für den Innovationsgeist und das Engagement der Familie Hillebrand. Wir gratulieren herzlich zu diesem zweiten Platz!“