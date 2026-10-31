Großes Weinfest in Graz: Heuer gibt es eine besondere Neuerung

Weinliebhaber dürfen sich freuen: Am 4. November wird in der Grazer Stadthalle wieder der Steirische Junker gefeiert. Neben der traditionellen Weinverkostung warten heuer erstmals eine Party bis Mitternacht und weitere Highlights.

Gamsbart, Steirerhut und jede Menge junger Wein: Am Mittwoch, dem 4. November 2026, verwandelt sich die Grazer Stadthalle wieder in einen Treffpunkt für Weinfreunde. Unter dem Motto „Der Junker ist da“ präsentieren steirische Winzerinnen und Winzer ihre Jungweine des neuen Jahrgangs. Die traditionelle Junkerpräsentation findet von 17 bis 21 Uhr statt. Besucher können dabei verschiedene Junker-Weine verkosten und sich selbst ein Bild vom neuen Weinjahrgang machen. Der Steirische Junker ist bereits seit 23. Oktober offiziell erhältlich.

Heuer wird erstmals bis Mitternacht gefeiert

Für die diesjährige Ausgabe haben sich die Veranstalter einige Neuerungen einfallen lassen. Zwischen 18 und 19 Uhr können Besucher am Infostand von Wein Steiermark beim RWR-Glücksrad ihr Glück versuchen und Preise gewinnen. Ein weiteres Highlight ist der neue Junker-Ausklang. Nach dem Ende der offiziellen Verkostung geht die Veranstaltung im Foyer der Stadthalle weiter. Bis Mitternacht stehen Musik, Junker und Junker-Spritzer auf dem Programm. Für die Teilnahme ist ein gültiges Ticket zur Junkerpräsentation notwendig. Speisen und Getränke beim Ausklang müssen allerdings zusätzlich bezahlt werden. Wer danach noch weiterfeiern möchte, hat ebenfalls Gelegenheit dazu. Die offizielle Junker-Afterparty steigt ab 20 Uhr im Kottulinsky und im Monkeys.