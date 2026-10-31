Doppelte Auszeichnung: Diese zwei Grazer Gebäude wurden prämiert

Großer Erfolg für die Stadt Graz: Gleich zwei Bauprojekte im Stadtteil Reininghaus wurden mit der renommierten GerambRose 2026 ausgezeichnet.

Gleich doppelt Grund zur Freude gab es für die Stadt Graz bei der Verleihung der GerambRose am Mittwoch, dem 28. Oktober. Sowohl die revitalisierte Tennenmälzerei als auch die Volksschule Reininghaus erhielten den steirischen Baukulturpreis. Die beiden Gebäude liegen nur wenige Schritte voneinander entfernt.

Historisches Gebäude wird zum Treffpunkt

Die Tennenmälzerei stammt aus dem Jahr 1888 und steht unter Denkmalschutz. Das ehemalige Industriegebäude wurde behutsam revitalisiert und dient heute als Treffpunkt für Kultur, Veranstaltungen und Nachbarschaft. Dabei blieb die historische Bausubstanz weitgehend erhalten. Auch die Volksschule Reininghaus überzeugte die Fachjury. Der moderne Schulbau bietet offene Lernbereiche, begrünte Freiflächen und ein nachhaltiges Energiekonzept mit Photovoltaik. Für seine Umweltstandards wurde das Gebäude bereits mit „klimaaktiv Gold“ ausgezeichnet.

Sechs Projekte ausgezeichnet

Insgesamt wurden 64 Projekte für die GerambRose 2026 eingereicht. Eine internationale Fachjury besichtigte 18 davon vor Ort und zeichnete schließlich sechs Bauvorhaben mit dem Preis aus. Ein weiteres erhielt eine Sonderauszeichnung. Neben den beiden Grazer Stadtprojekten wurden unter anderem eine Montagehalle in Frauental, die Kinderkrippe Gabersdorf, das Jesuitenrefektorium in Graz und der Kindergarten Mühltal in Leoben prämiert. Die GerambRose wird alle zwei Jahre vom Verein BauKultur Steiermark vergeben und würdigt herausragende Architektur und Baukultur.