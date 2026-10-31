Grazer Halloween-Hotspot: „Verschenke Süßigkeiten für über 100 Euro“

Im Süden von Graz wird Halloween zu einem bunten Nachbarschaftsfest für Groß und Klein mit einer einfachen Regel: Nicht dekoriert, nicht klingeln.

Auch in Graz hat Halloween längst seinen Platz im Familienkalender gefunden. In der ganzen Stadt wird gefeiert, im Süden findet man einen besonderen Hotspot: ein Viertel mit gruselig dekorierten Häusern und Kindern auf Süßigkeiten-Jagd. Hinter einer dieser Türen wartet Tina P. (51). Ihren genauen Wohnort möchte sie lieber geheim halten, denn: „Es kommen mittlerweile auch schon viele Autos von außerhalb zu uns.“

Buntes Fest statt dunkler Gefühle

Was Tina an Halloween mag, formuliert sie so: „Negative Gefühle wie Schuld oder Trauerwerden kurz weggeräumt. Halloween macht daraus ein buntes Fest.“ In der Nacht vor Allerheiligen zählt für die Mutter vor allem der Moment, wenn fremde Kinder an ihre Türe klingeln: „Dazu gehört ja auch viel Mut.“ Mit einem freundlichen Empfang wird dieser belohnt.

Das ungeschriebene Gesetz

In ihrer Gegend gilt: Nur an dekorierten Häusern wird geklingelt. „So kann jeder selbst entscheiden, ob er mitfeiern möchte oder nicht“, erklärt Tina. Das führt manchmal zu lustigen Szenen. „Wenn viele Gruppen hintereinander kommen, rufe ich: ‚Unbedingt anläuten!‘ Dann frage ich: ‚Halloween, ist das heute?!‘“ Ein Kind antwortete einmal trocken: „Du musst das wissen, du hast ja dekoriert!“

©Tina P. Immer mehr Menschen dekorieren ihre Gärten und Häuser zu Halloween.

„Die Vorbereitungen dauern den ganzen Tag“

Ihre Familie feiert seit rund 15 Jahren. „Angefangen haben damals unsere Nachbarn, wir

sind dann mitgezogen.“ Am 31. Oktober beginnt die Vorbereitung in der Früh, um 18 Uhr

geht es dann los. Besonders in Erinnerung ist Tina das Kostüm ihres Sohnes: „Er hatte

eine Schachtel, in der er steckte, und ein Monster dahinter. Das Basteln war mühsam,

aber er war superstolz.“

Tauschhandel und Fingerfood

Nach dem Sammeln beginnt für alle Kinder oft der schönste Teil: der Süßigkeiten-Tausch. „Jedes Kind breitet seine Süßigkeiten aus, dann wird getauscht und gehandelt. Das hat viel mit sozialem Lernen zu tun.“ Auch gruseliges Fingerfood bereitet Tina für diesen Abend vor. „Hier werden Tabus aufgebrochen und Dinge anerkannt, die man sonst abwerten würde.“

Millionenausgaben für Halloween

Wie groß Halloween inzwischen ist, merkt Tina am Geldbeutel: „Ich verschenke pro Jahr über 100 Euro an Süßigkeiten, Tendenz steigend.“ Auch der Handel profitiert: Laut WKO Steiermark und KMU Forschung Austria wurden 2025 rund zehn Millionen Euro für Halloween erwartet, rund 40 Euro pro einkaufender Person. Rund zwei Drittel der Befragten mit Kindern unter 16 Jahren im Haushalt gaben an, dass sich ihre Kinder zu Halloween verkleiden und von Haus zu Haus ziehen werden.

©Tina P. Gruseliges Finger Food zur Halloween Party

„Süßes oder Saures?“

Trotz Deko und wachsender Kindergruppen bleibt für Tina der Kern einfach: Kinder erleben, dass die Welt freundlich sein kann. „Besonders schön ist, wenn sie sich überwinden und sich das mit Süßigkeiten bezahlt macht.“ Und wer dekorierte Häuser sieht, weiß nun Bescheid: Süßes oder Saures. „Und unbedingt anläuten!“