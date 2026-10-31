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/ ©Bosko Marusic
Kurioses Kunstwerk geplant: Warum in Graz bald ein Ei schweben soll
Ein großes Ei wird künftig im Grazer Stadtteil Reininghaus zu sehen sein.
Graz
31/10/2026
Reininghaus

Kurioses Kunstwerk geplant: Warum in Graz bald ein Ei schweben soll

Im Grazer Stadtteil Reininghaus soll eine ungewöhnliche Skulptur entstehen: Ein scheinbar schwebendes Ei wird künftig an die Geschichte des ehemaligen Brauereigeländes erinnern.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(224 Wörter)
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Ein großes Ei wird künftig im Grazer Stadtteil Reininghaus zu sehen sein. Die Skulptur mit dem Titel „Das Gelbe vom Ei“ ist für das neue Wohnprojekt LIVORO am Reininghauspark vorgesehen. Entworfen wurde sie von der in Graz lebenden polnischen Künstlerin Ada Kobusiewicz, die sich bei einem Kunst-am-Bau-Wettbewerb gegen vier weitere Teilnehmer durchsetzte.

Eierlikör als Inspiration

Hinter dem ungewöhnlichen Kunstwerk steckt ein Stück Grazer Industriegeschichte. Auf dem ehemaligen Reininghaus-Gelände wurde früher nicht nur Bier, sondern auch Eierlikör hergestellt. Die dafür notwendige Trennung von Eigelb und Eiklar diente der Künstlerin als Inspiration. Die Skulptur soll im rund 140 Quadratmeter großen Dachgarten im ersten Obergeschoss des Wohnprojekts installiert werden. Das Ei wird scheinbar über der Brüstung schweben und sowohl vom Gebäude als auch vom angrenzenden Reininghauspark aus sichtbar sein.

Kurioses Kunstwerk geplant: Warum in Graz bald ein Ei schweben soll
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Kurioses Kunstwerk geplant: Warum in Graz bald ein Ei schweben soll
©OEWG Wohnbau

Fertigstellung für 2028 geplant

Das Wohnprojekt LIVORO wird von ÖWG Wohnbau umgesetzt. In vier Gebäuden entstehen insgesamt 146 Miet- und Eigentumswohnungen sowie 25 Gewerbeeinheiten. Der Baustart erfolgte im Frühjahr 2025, die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Die Entscheidung für die Skulptur fiel am 8. Oktober 2026. Der Wettbewerb wurde gemeinsam mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark durchgeführt. Mit dem Kunstwerk soll an die frühere Nutzung des Standorts erinnert werden.

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