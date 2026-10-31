Bittere Derby-Pleite für den GAK: Hartberg feiert klaren 4:0-Sieg

Im steirischen Bundesliga-Duell gab es am Freitagabend (30. Oktober) einen deutlichen Sieger: Der TSV Hartberg setzte sich in Graz-Liebenau mit 4:0 gegen den GAK durch.

Vor 6.169 Zuschauern in der Grazer Merkur Arena erwischte der TSV Hartberg den deutlich besseren Start. Bereits in der zwölften Minute brachte Marco Hoffmann die Gäste in Führung. Nur 13 Minuten später legte er seinen zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0. Der GAK fand zunächst kaum ins Spiel. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Petar Markovic, dessen Schuss in der 35. Minute an der Latte landete.

Hartberg macht nach der Pause alles klar

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hartberg die gefährlichere Mannschaft. In der 63. Minute schloss Nikolaus Feldhofer einen Konter zum 3:0 ab. Nur drei Minuten später landete der Ball nach einem Angriff der Gäste durch ein Eigentor von GAK-Verteidiger Saba Pines erneut im Netz. Damit war die Partie entschieden. Hartberg feierte einen deutlichen Auswärtssieg und stellte mit 17 Punkten nach elf Runden einen neuen vereinsinternen Bestwert auf.

Verletzung sorgt für Diskussionen

Bereits zu Beginn der Partie kam Hartbergs Paul Komposch bei einem Zweikampf mit GAK-Stürmer Alexander Hofleitner zu Fall. Der Hartberger musste in der siebenten Minute ausgewechselt werden. Laut TSV erlitt er einen Fußbruch. Hartberg-Trainer Markus Schopp kritisierte nach dem Spiel die Entscheidung des Schiedsrichters, Hofleitner für die Aktion nicht vom Platz zu stellen. GAK-Trainer Gerald Scheiblehner zeigte sich nach der deutlichen Niederlage selbstkritisch. Seine Mannschaft habe sich eine Spielweise vorgenommen, die sie derzeit nicht ausreichend umsetzen könne. Nun liege es an ihm, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen.