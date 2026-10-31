„60 Seconds to Napoli“: Wann das neue Lokal beim Grazer Sparkassenplatz aufsperren soll

Wie bereits berichtet, soll in den ehemaligen Vapiano-Räumlichkeiten am Grazer Sparkassenplatz ein neues Pizza-Restaurant einziehen. Nun gibt es ein Update zu den Eröffnungsplänen von „60 Seconds to Napoli“.

Das bekannte deutsche Unternehmen eröffnet in Graz und Linz die ersten Österreich-Standorte. Pizza-Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden.

Das bekannte deutsche Unternehmen eröffnet in Graz und Linz die ersten Österreich-Standorte. Pizza-Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden.

In den ehemaligen Vapiano-Räumlichkeiten am Sparkassenplatz 4 soll das Gastronomiekonzept „60 Seconds to Napoli“ einziehen. Damit kommt das bekannte deutsche Unternehmen erstmals in die Steiermark und bringt sein auf neapolitanische Pizza spezialisiertes Konzept nach Graz.

Neapolitanische Pizza mit langer Teigreife

Bei „60 Seconds to Napoli“ dreht sich alles um Pizza nach neapolitanischem Vorbild. Der Teig darf bis zu 72 Stunden reifen, bevor er bei rund 485 Grad für etwa 60 Sekunden gebacken wird. Zum Einsatz kommen unter anderem San-Marzano-Tomaten und Fior di Latte aus Kampanien. Neben verschiedenen Pizzen gehören auch Wein und weitere Getränke zum Konzept.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Eröffnung voraussichtlich Ende März 2027

Wann das neue Restaurant tatsächlich seine Türen öffnet, war bislang noch unklar. Auf Nachfrage von 5 Minuten gab das Unternehmen nun einen ungefähren Zeitplan bekannt. Zunächst steht die Eröffnung des Standorts in Oberösterreich an: „Wir werden Ende Februar erst Linz eröffnen.“ Für Graz heißt es seitens des Unternehmens gegenüber 5 Minuten weiter: „Wir gehen von ungefähr Ende März 2027 aus.“