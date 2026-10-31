„Ist nicht das erste Mal“: Zwei E-Bikes aus Grazer Wohnanlage gestohlen

In einer Wohnanlage im Grazer Bezirk Jakomini soll es wiederholt zu Diebstählen gekommen sein. Ein 5-Minuten-Leser berichtet von mehreren Vorfällen. Zuletzt verschwanden gleich zwei E-Bikes. Die Überwachungskamera filmte mit.

Gleich zwei hochwertige Fahrräder sind einem Bewohner einer Wohnanlage im Grazer Bezirk Jakomini gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben des Betroffenen gegen 2 Uhr nachts. Die Polizei wurde verständigt und Anzeige erstattet. Besonders dreist: Die beiden E-Bikes waren gemeinsam abgesperrt. Dennoch gelang es den bislang unbekannten Tätern, beide Räder gleichzeitig wegzutragen.

Leser berichtet von weiteren Diebstählen

Für den Betroffenen ist der Vorfall offenbar kein Einzelfall. „Ist auch nicht das erste Mal, dass bei uns viel gestohlen wird“, berichtet er gegenüber 5 Minuten. Neben den beiden Fahrrädern sei auch bereits eine Reserve-Gasflasche aus einem Garten verschwunden. Auch Nachbarn seien betroffen. Ihnen seien unter anderem E-Bikes und sogar Schuhe vor der Haustüre gestohlen worden, berichtet der 5-Minuten-Leser.

Zwei E-Bikes werden vermisst

Besonders beunruhigend sei, dass die Diebstähle offenbar nicht nur nachts stattfinden. Laut dem Leser seien im Laufe des Jahres mehrere E-Bikes abhandengekommen, teilweise sogar am helllichten Tag. In seinem aktuellen Fall handelt es sich um ein weißes Cube-E-Bike und ein grün-gelbes Modell der Marke Husqvarna. Erst beim Öffnen der Jalousien habe er bemerkt, dass die Räder nicht mehr da waren. Daraufhin habe er die Aufnahmen der Überwachungskamera überprüft und den Diebstahl darauf entdeckt. Die Videos liegen der Redaktion vor. Die Polizei wurde nach dem jüngsten Vorfall verständigt. Wer Hinweise zu dem Verbleib der Räder hat, der kann sich damit an jede Polizeiinspektion wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 16:26 Uhr aktualisiert