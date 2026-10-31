Feuerwehr trauert: „Wir werden Dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Die Nachricht vom Tod ihres Kameraden teilte die Feuerwehr Deutschfeistritz in den sozialen Netzwerken. „Lieber Hans, wir werden Dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in dem Beitrag. Mit einem letzten „Gut-Heil“ verabschieden sich die Feuerwehrleute von ihrem langjährigen Mitglied.

Verabschiedung findet am 6. November statt

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 6. November 2026, um 10.30 Uhr in der Aufbahrungshalle in Deutschfeistritz statt. Bereits am Donnerstag, dem 5. November, besteht ab 15 Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme. Um 19 Uhr wird in der Franziskuskapelle in Deutschfeistritz für den Verstorbenen gebetet. Statt Blumen und Kränzen wird Spenden für die Feuerwehr Deutschfeistritz sowie die Bergrettung Übelbach gebeten.