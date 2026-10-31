Mehr Busse zu den Friedhöfen: Das gilt an Allerheiligen in Graz

Rund um Allerheiligen rechnen die Graz Linien mit mehr Fahrgästen auf dem Weg zu den Friedhöfen. Deshalb werden am Sonntag, dem 1. November 2026, zwei Buslinien bei Bedarf mit zusätzlichen Fahrzeugen verstärkt.

Wie gewohnt wird am Allerheiligentag die Buslinie 52Z unterwegs sein. Sie verbindet den Grazer Hauptbahnhof mit dem Zentralfriedhof und bietet damit eine direkte Verbindung für Friedhofsbesucher. Auch auf der Linie 39 ist eine Verstärkung vorgesehen: Wenn es das Fahrgastaufkommen erfordert, kommen tagsüber zusätzliche Busse zwischen dem Jakominiplatz und dem Urnenfriedhof zum Einsatz.