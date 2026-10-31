Lichtshow in Graz: Herz-Jesu-Kirche wird zur spektakulären Leinwand

Von 12. Dezember 2026 bis 24. Jänner 2027 macht die Produktion „GENESIS“ in der Herz-Jesu-Kirche in Graz Station. Im Mittelpunkt steht eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Ursprung des Lebens. Dafür werden Wände, Pfeiler und die hohen Gewölbe des Kirchenraums mithilfe von 360-Grad-Projektionen bespielt. Die Animationen sind auf die baulichen Besonderheiten des Gotteshauses abgestimmt. Gemeinsam mit einer eigens für die Show komponierten Musik entsteht so eine Inszenierung, die Besucher in eine andere Welt eintauchen lassen soll.

Freie Platzwahl und besondere Konzertabende

Das Publikum kann sich während der Vorführung frei einen Platz suchen. Neben den Kirchenbänken stehen auch Stühle und Sitzkissen zur Verfügung. Eine klassische Führung oder eine vorgegebene Sitzordnung gibt es nicht. Neben den regulären Vorstellungen sind auch besondere Konzerttermine geplant: An ausgewählten Abenden wird die Lichtshow live von einer Orgel oder einem Streichquartett begleitet. Insgesamt sind dafür 17 Termine vorgesehen. Die reguläre Vorführung dauert rund 30 Minuten, mit Streichquartett beträgt die Dauer 45 Minuten.

Herz Jesu Kirche als Teil der Inszenierung

Der Veranstaltungsort ist dabei mehr als nur Kulisse. Die Herz-Jesu-Kirche zählt zu den markanten Beispielen neugotischer Backsteinarchitektur in Österreich. Besonders prägend sind der rund 109,6 Meter hohe Kirchturm, die Spitzbogenformen und die historischen Glasfenster. Die Lichtshow nutzt diese architektonischen Eigenheiten als Teil des künstlerischen Konzepts. Besucher können das Gebäude damit aus einer ungewöhnlichen Perspektive erleben.