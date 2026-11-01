31:36 – Bittere Derby-Niederlage für HSG Holding Graz

Für die HSG Holding Graz gab es im steirischen Handball-Derby nichts zu holen. Die Grazer verloren auswärts gegen die BT Füchse mit 31:36. Gleich vier Spieler fehlten verletzungsbedingt.

Gegen die BT Füchse unterlagen die Grazer am Samstag auswärts mit 31:36. Besonders die erste Spielhälfte machte den Gästen zu schaffen.

Gegen die BT Füchse unterlagen die Grazer am Samstag auswärts mit 31:36. Besonders die erste Spielhälfte machte den Gästen zu schaffen.

In der HLA Meisterliga musste die HSG Holding Graz im Steirerderby eine Niederlage hinnehmen. Gegen die BT Füchse unterlagen die Grazer am Samstag auswärts mit 31:36. Besonders die erste Spielhälfte machte den Gästen zu schaffen.

Acht Tore Rückstand zur Pause

Dabei begann die Partie für die Grazer durchaus vielversprechend. Nach knapp drei Minuten führte die HSG mit 3:2. Danach fanden die Gastgeber jedoch immer besser ins Spiel. Die Grazer vergaben mehrere Möglichkeiten, während die Füchse ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauten. Zur Halbzeit stand es bereits 21:13 für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel versuchte die HSG, das Spiel noch zu drehen. Zwischenzeitlich verkürzten die Grazer den Rückstand auf sechs Tore. Für eine vollständige Aufholjagd reichte es allerdings nicht mehr.

Vier Spieler fehlten

Erschwert wurde die Aufgabe durch mehrere Ausfälle. Mit Nemanja Belos, Matic Kotar, Kilian Schranz und Simon Sonnleitner standen gleich vier Spieler nicht zur Verfügung. Erfolgreichster Werfer der Grazer war Markus Höfer mit zehn Toren. Igor Žabić erzielte sechs Treffer, Paul Offner steuerte fünf bei. Bei den BT Füchsen traf Dorian Markušić siebenmal. Nun steht für die HSG die Nationalteampause an. Das nächste Spiel bestreiten die Grazer am 14. November im heimischen Raiffeisen Sportpark gegen ALPLA HC Hard.