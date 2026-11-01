Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ © Silvio Pöschl/Youtube
Das Bild auf 5min.at zeigt Silvio Pöschl beim Aufsteig auf den Schöckl.
Was andere schon bei einer einzigen Wanderung ins Schwitzen bringt, hat Silvio Pöschl gleich 15-mal hintereinander geschafft.
Steiermark
01/11/2026
20 Minuten Schlaf
Mit Video

15 Aufstiege in 26 Stunden: Steirer meistert unglaubliche Schöckl-Challenge

15 Aufstiege, 120 Kilometer und gerade einmal 20 Minuten Schlaf: Der 26-jährige Silvio Pöschl aus Gleisdorf hat sich einer außergewöhnlichen sportlichen Herausforderung gestellt.

von Anja Mandler
2 Minuten Lesezeit(286 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Was andere schon bei einer einzigen Wanderung ins Schwitzen bringt, hat Silvio Pöschl gleich 15-mal hintereinander geschafft. Der Oststeirer nahm sich vor, innerhalb eines Tages insgesamt 10.000 Höhenmeter auf dem Schöckl zurückzulegen. Ganz nach Plan verlief die Aktion zwar nicht, am Ende erreichte er sein Ziel aber trotzdem.

15 Aufstiege und kaum Schlaf

Für seine Herausforderung wählte der 26-Jährige eine feste Strecke. Von der Talstation ging es über die Lifttrasse bergauf, anschließend führte ihn der Weg wieder ins Tal. Diesen Ablauf wiederholte er insgesamt 15-mal. Wie auch ein Video seiner Aktion zeigt, war Pöschl dabei nicht allein unterwegs. Immer wieder begleiteten ihn Freunde und Unterstützer auf einzelnen Abschnitten. Auch in der Dunkelheit setzte er seinen Weg fort. Besonders die Nacht verlangte dem Sportler einiges ab. Insgesamt schlief er während der gesamten Herausforderung nur rund 20 Minuten.

Nach zwölf Runden wurde es besonders hart

Ursprünglich wollte Pöschl die 10.000 Höhenmeter bereits nach 24 Stunden geschafft haben. Doch bei seinem 13. Anstieg machten ihm die schwindenden Energiereserven zu schaffen. Auch das Essen fiel ihm zunehmend schwer. Aufgeben wollte der Gleisdorfer dennoch nicht. Mit Unterstützung seines Umfelds brachte er die letzten Aufstiege hinter sich und erreichte nach 26 Stunden sein Ziel. Insgesamt legte er dabei rund 120 Kilometer zurück.

Nächste Herausforderung bereits geplant

Pöschl arbeitet hauptberuflich als Schlosser und ist nebebei als Personal Trainer tätig. Mit Ausdauersport und extremen Belastungen beschäftigt er sich seit rund drei Jahren. Im vergangenen Jahr absolvierte er bereits einen Ironman in Kärnten. Nach der erfolgreichen Schöckl-Challenge steht auch sein nächstes sportliches Vorhaben fest: 2027 möchte er beim Austria-Extrem-Triathlon antreten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at