15 Aufstiege in 26 Stunden: Steirer meistert unglaubliche Schöckl-Challenge

Was andere schon bei einer einzigen Wanderung ins Schwitzen bringt, hat Silvio Pöschl gleich 15-mal hintereinander geschafft. Der Oststeirer nahm sich vor, innerhalb eines Tages insgesamt 10.000 Höhenmeter auf dem Schöckl zurückzulegen. Ganz nach Plan verlief die Aktion zwar nicht, am Ende erreichte er sein Ziel aber trotzdem.

15 Aufstiege und kaum Schlaf

Für seine Herausforderung wählte der 26-Jährige eine feste Strecke. Von der Talstation ging es über die Lifttrasse bergauf, anschließend führte ihn der Weg wieder ins Tal. Diesen Ablauf wiederholte er insgesamt 15-mal. Wie auch ein Video seiner Aktion zeigt, war Pöschl dabei nicht allein unterwegs. Immer wieder begleiteten ihn Freunde und Unterstützer auf einzelnen Abschnitten. Auch in der Dunkelheit setzte er seinen Weg fort. Besonders die Nacht verlangte dem Sportler einiges ab. Insgesamt schlief er während der gesamten Herausforderung nur rund 20 Minuten.

Nach zwölf Runden wurde es besonders hart

Ursprünglich wollte Pöschl die 10.000 Höhenmeter bereits nach 24 Stunden geschafft haben. Doch bei seinem 13. Anstieg machten ihm die schwindenden Energiereserven zu schaffen. Auch das Essen fiel ihm zunehmend schwer. Aufgeben wollte der Gleisdorfer dennoch nicht. Mit Unterstützung seines Umfelds brachte er die letzten Aufstiege hinter sich und erreichte nach 26 Stunden sein Ziel. Insgesamt legte er dabei rund 120 Kilometer zurück.

Nächste Herausforderung bereits geplant

Pöschl arbeitet hauptberuflich als Schlosser und ist nebebei als Personal Trainer tätig. Mit Ausdauersport und extremen Belastungen beschäftigt er sich seit rund drei Jahren. Im vergangenen Jahr absolvierte er bereits einen Ironman in Kärnten. Nach der erfolgreichen Schöckl-Challenge steht auch sein nächstes sportliches Vorhaben fest: 2027 möchte er beim Austria-Extrem-Triathlon antreten.