Weißer Start in den November: Erster Schnee am Schöckl

Kaum ist Halloween vorbei, zeigt sich auf dem Grazer Hausberg bereits der Winter. Am Sonntag (1. November) sorgt eine erste Schneeschicht auf dem Schöckl für winterliche Stimmung.

Während im Tal noch der Herbst vorherrscht, hat sich auf dem Schöckl bereits der erste Schnee bemerkbar gemacht.

Während im Tal noch der Herbst vorherrscht, hat sich auf dem Schöckl bereits der erste Schnee bemerkbar gemacht.

Der November beginnt im Raum Graz mit einer weißen Überraschung. Während im Tal noch der Herbst vorherrscht, hat sich auf dem Schöckl bereits der erste Schnee bemerkbar gemacht.

Schöckl zeigt sich von seiner winterlichen Seite

Mit einem Augenzwinkern macht die Holding Graz auf den Wetterumschwung aufmerksam. Gerade erst sei Halloween vorbei, schon erinnere der Anblick auf dem Grazer Hausberg an die bevorstehende Weihnachtszeit. Auf dem geteilten Webcam-Bild ist zu erkennen, dass sich eine dünne Schneeschicht über Teile des Berges gelegt hat. Damit gibt es pünktlich zum Novemberbeginn einen ersten Vorgeschmack auf den Winter. Ob der Schnee länger liegen bleibt, wird sich noch zeigen. Für einen winterlichen Anblick auf dem beliebten Ausflugsberg sorgt er aber schon jetzt.