„Hungro“ startet in Graz: Diese App soll die Mittagspause erleichtern

Wo gibt es heute ein gutes Mittagsmenü? Eine neue App aus Graz soll die Suche erleichtern und bündelt die Tagesangebote von mehr als 40 Lokalen. Zum Start gibt es eine Stempelaktion mit Gutscheinen im Gesamtwert von 3.300 Euro.

Die Frage nach dem passenden Mittagessen gehört für viele zum Arbeitsalltag: Wo gibt es heute ein gutes Menü und welche Lokale haben gerade etwas Besonderes auf der Karte? Eine neue App namens „Hungro“ will Grazerinnen und Grazern die Suche künftig erleichtern. Dahinter stehen die beiden Unternehmer Lisa-Maria Hofer und Gerald Leitgeb. Die Idee entstand aus einer Beobachtung: Obwohl zahlreiche Restaurants und Gasthäuser täglich Mittagsmenüs anbieten, fehlte bislang eine zentrale Übersicht über die verschiedenen Angebote. Mit „Hungro“ sollen diese nun gebündelt und tagesaktuell abrufbar sein. Die beiden Gründer wollen damit nicht nur Gästen die Entscheidung erleichtern, sondern auch die Gastronomie unterstützen. Denn gerade zur Mittagszeit bleiben in manchen Lokalen Plätze frei. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Betriebe, die vielen Menschen noch gar nicht bekannt sind. Die App soll deshalb auch dazu beitragen, neue Restaurants zu entdecken und mehr Gäste in die Grazer Innenstadt zu bringen.

Mehr als 40 Lokale zum Start dabei

Unter dem Schwerpunkt „Mittagsstadt Graz“ sind zum Start bereits mehr als 40 Restaurants und Gasthäuser vertreten. Die teilnehmenden Betriebe können ihre Mittagsangebote über die Plattform präsentieren. Je nach Vereinbarung werden einzelne Gerichte oder mehrere Menüvarianten angezeigt. Die Auswahl reicht von klassischen Gasthäusern bis hin zu modernen Restaurants. Mit dabei sind unter anderem Amore Loui, Glöckl Bräu, Gösser und die Steirerstub’n. Die App ist so aufgebaut, dass sich Nutzer durch die verschiedenen Mittagsangebote swipen können. Damit soll auf einen Blick erkennbar sein, wo sich ein Besuch gerade lohnt.

Stempel sammeln und Gutscheine gewinnen

Zusätzlich zur digitalen Menüübersicht gibt es eine Aktion, die zum Ausprobieren verschiedener Lokale animieren soll: den „Mittagspass“. Wer in sechs unterschiedlichen teilnehmenden Restaurants essen geht, kann dort jeweils einen Stempel sammeln. Ist der Pass vollständig, nimmt man an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Genussgutscheine im Gesamtwert von 3.300 Euro. Die Aktion läuft von 2. November 2026 bis 29. Jänner 2027. Die Teilnahmebedingungen und Informationen zur Einreichung des ausgefüllten Passes sind online zu finden.

App soll Grazer Gastronomie sichtbarer machen

Hinter „Hungro“ steckt damit mehr als eine digitale Speisekarte. Die Gründer möchten die Vielfalt der Grazer Gastronomie stärker ins Bewusstsein rücken und Gästen Lokale näherbringen, die sie möglicherweise noch nicht kennen. Gerade für Menschen, die regelmäßig in der Innenstadt arbeiten oder dort ihre Mittagspause verbringen, könnte die Plattform eine praktische Anlaufstelle werden. Statt mehrere Websites und Social-Media-Kanäle durchsuchen zu müssen, sollen die aktuellen Angebote zentral abrufbar sein.