Nach vielen Jahren: Nachfolger für Grazer Kultlokal gesucht

Ein bekannter Treffpunkt im Grazer Bermudadreieck steht auf willhaben zum Verkauf: Das Steirerpub am Glockenspielplatz soll wegen einer bevorstehenden Pensionierung übergeben werden. Für die Ablöse werden 128.000 Euro verlangt.

Ein beliebtes Lokal in der Grazer Innenstadt könnte bald unter neuer Führung stehen: Das Steirerpub in der Abraham-a-Santa-Clara-Gasse wird auf der Verkaufsplattform willhaben zur Übergabe angeboten. Als Grund dafür wird im Inserat die Pensionierung genannt. Das Pub befindet sich direkt beim Glockenspielplatz und ist seit vielen Jahren Teil der Grazer Lokalszene.

Nachfolger für Steirer-Pub gesucht

Laut Inserat beträgt die geforderte Ablöse 128.000 Euro. Dafür bekommt ein möglicher Nachfolger eine rund 121 Quadratmeter große Gastronomiefläche im Erdgeschoß. Die Räumlichkeiten werden als renoviert beschrieben und sind rustikal eingerichtet. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Küche, ein Keller, Lagerräume sowie ein Kühlhaus. Zusätzlich zur Ablöse fallen laufende Kosten an: Der monatliche Hauptmietzins wird mit netto 1.200 Euro angegeben. Die Betriebskosten betragen 328 Euro netto, für die Heizung kommen weitere 58 Euro hinzu. Die Übergabe ist laut Anzeige nach Vereinbarung möglich.

©willhaben/Steirer Pub Für das beliebte Grazer Pub… ©willhaben/Steirer Pub …wird ein neuer Betreiber gesucht.

Seit 2004 ein Treffpunkt in der Grazer Innenstadt

Das Steirerpub wurde 2004 eröffnet und hat sich seither als Treffpunkt im Grazer Bermudadreieck etabliert. Die Lage am Glockenspielplatz ist zentral: Vom Hauptplatz aus sind es nur wenige Gehminuten. Das Lokal setzt auf eine Mischung aus steirischer Gemütlichkeit und irischer beziehungsweise schottischer Pubkultur. Besonders bekannt ist es für seine große Whisky-Auswahl: Laut eigener Website umfasst diese rund 250 Sorten aus aller Welt, darunter mehr als 60 verschiedene Islay-Whiskys. Seit 2016 trägt das Pub außerdem die Bezeichnung „Ardbeg Embassy“.

Pub Quiz, Karaoke und Whisky-Verkostungen

Auch das Veranstaltungsprogramm gehört zum Konzept des Lokals. Regelmäßig finden unter anderem Pub-Quiz-Abende, Karaoke mit Jam-Sessions und verschiedene Stammtische statt. Darüber hinaus werden Whisky- und Rumverkostungen sowie Tastings angeboten. Ob das Steirerpub nach einer Übergabe unter dem bisherigen Namen und mit dem gewohnten Konzept weitergeführt wird, ist bislang nicht bekannt. Das Inserat bietet jedenfalls die Möglichkeit, einen etablierten Gastronomiebetrieb in zentraler Grazer Lage zu übernehmen.