Last-Minute-Ausgleich: Sturm Graz rettet Punkt gegen den WAC

Der SK Sturm Graz hat sich im Kärntner Lavanttal spät einen Punkt gesichert. Nach einem Rückstand gegen den WAC gelang den Grazern in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit 1:1.

Die Grazer übernahmen von Beginn an die Kontrolle und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Zunächst fehlte es allerdings an der nötigen Präzision im Angriff. In der 27. Minute schien Sturm dennoch in Führung zu gehen: Beganovic setzte sich nach einem weiten Ball durch und überhob WAC-Torhüter Gliklich. Nach einer VAR-Überprüfung wurde der Treffer wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Weinhandl an Verhounig aberkannt. Kurz vor der Pause jubelten stattdessen die Hausherren. Nach einem Eckball von Fitz landete der Ball über Sulzner bei Avdijaj, der aus der Drehung zum 1:0 traf. Für den WAC-Angreifer war es der erste Saisontreffer.

Sturm drückt, WAC lauert auf Konter

Nach dem Seitenwechsel brachte Sturm unter anderem Diakite ins Spiel und erhöhte den Druck. Die Grazer kamen zu mehreren Möglichkeiten, konnten diese zunächst aber nicht nutzen. Unter anderem scheiterte Seidl nach einer sehenswerten Kombination an der WAC-Abwehr. Auf der anderen Seite hatte auch der WAC Chancen, die Führung auszubauen. Helac verhinderte mit einer starken Parade gegen Sky-Schwarz einen weiteren Treffer. Wenig später vergab Verhounig eine große Möglichkeit, als er alleine auf den Sturm-Keeper zulief.

Diakite trifft vom Elfmeterpunkt

Als vieles bereits auf einen Heimsieg hindeutete, wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. In der 92. Minute entschied Schiedsrichter Alain Sadikovski nach einem Handspiel von Diabate auf Elfmeter für Sturm. Der VAR überprüfte die Szene, die Entscheidung blieb jedoch bestehen. Diakite übernahm Verantwortung und verwandelte in der 95. Minute souverän zum 1:1. Damit sicherten sich die Grazer in letzter Sekunde noch einen Punkt. Für den WAC blieb der erhoffte Sieg aus.