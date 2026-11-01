Neues Gesundheitszentrum in Lieboch: Mehr medizinische Angebote unter einem Dach

In Lieboch wurde die medizinische Versorgung erweitert: Eine bestehende Gruppenpraxis wurde zur Primärversorgungseinheit ausgebaut. Seit Oktober gibt es dort neben Allgemeinmedizin weitere Gesundheits- und Therapieangebote.

Die Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin von Dr. Johann Hörmann und Dr. Jasmin Blaschitz-Engel ist in ein neues, barrierefreies Gebäude in der Packer Straße 144 übersiedelt. Dort wurde das bisherige Angebot zu einem multiprofessionellen Gesundheitszentrum erweitert. Die PVE Lieboch ist laut den Betreibern die erste ihrer Art in der Weststeiermark. Das Team aus Ärztinnen und Ärzten, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegekräften sowie weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht der Bevölkerung 40 Stunden pro Woche zur Verfügung. Die Einrichtung soll ganzjährig eine wohnortnahe Anlaufstelle für die allgemeinmedizinische und hausärztliche Versorgung sein.

Von Physiotherapie bis Hebammenbetreuung

Neben der Allgemeinmedizin umfasst das Angebot zahlreiche weitere Gesundheitsbereiche. Dazu zählen Diätologie, Ergotherapie, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege, Hebammenbetreuung, Klinische Psychologie, Logopädie und Physiotherapie. Damit sollen unterschiedliche gesundheitliche Anliegen möglichst direkt vor Ort betreut werden können. Das Angebot richtet sich an Menschen jeden Alters und umfasst unter anderem die Versorgung akuter Beschwerden, die Betreuung chronischer Erkrankungen sowie Rehabilitation und Prävention.

Neues Ticketsystem für die Anmeldung

Auch organisatorisch gibt es Neuerungen: Ein Ticketsystem soll die Terminverwaltung und Kommunikation erleichtern und Wartezeiten reduzieren. Bestehende Patientinnen und Patienten können sich online anmelden. Neupatientinnen und Neupatienten müssen sich derzeit telefonisch anmelden. Für organisatorische Anliegen, Notfälle und kleinere Anliegen ist ein Besuch während der Öffnungszeiten auch ohne Ticket möglich.