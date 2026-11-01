„Nie wieder Faschismus“: Graz gedachte der NS-Opfer am Zentralfriedhof

„Hütet Freiheit und Frieden, denn wir starben für sie“ – diese Inschrift ist am Internationalen Mahnmal in mehreren Sprachen zu lesen. Sie stand auch heuer im Mittelpunkt der traditionellen Gedenkveranstaltung, zu der Bürgermeisterin Elke Kahr eingeladen hatte. Eröffnet wurde die Feier mit einem ökumenischen Gebet von Stadtpfarrprobst Ewald Pristavec und Pfarrer Matthias Weigold. Pristavec verwies dabei auf die aktuellen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten und betonte: „Der Friede muss wortwörtlich hineinbuchstabiert werden in den Alltag und das Leben.“ Unter den Anwesenden waren Vertreterinnen und Vertreter der Grazer Stadtregierung und des Gemeinderats, darunter Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie die Stadträte Claudia Unger und René Apfelknab. Auch die Vizebürgermeisterin von Maribor, Davorka Pregl, Vertreter der Ökumene und der Opferverbände nahmen an der Gedenkfeier teil.

Historischer Rückblick und Appell für Menschenrechte

Historiker Stefan Karner erinnerte in seiner Ansprache an die Rolle der Steiermark während der NS-Zeit. Sie sei einerseits eine Hochburg des Nationalsozialismus gewesen, zugleich aber auch ein bedeutendes Zentrum des Widerstands. Davorka Pregl rief dazu auf, sich für Menschenrechte und Frieden einzusetzen. Anschließend richtete Bürgermeisterin Elke Kahr das Wort an die Anwesenden. Freiheit, Demokratie und Frieden seien weltweit zunehmend bedroht. Auch in der Gesellschaft beobachte man eine gefährliche Entwicklung, warnte sie.

Kahr: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“

Nur wir selbst können uns davor schützen. Mit unserer Vernunft. Mit unserer Solidarität. Mit unseren Überzeugungen“, sagte Kahr. Sie verwies auf Stimmungsmache gegen Andersdenkende, Menschen anderer Herkunft und Minderheiten sowie auf offenen Antisemitismus und gezielte Online-Attacken auf das demokratische System. Die Erinnerung an das NS-Regime und seine Opfer dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben, mahnte die Bürgermeisterin. Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, aus der Geschichte Lehren zu ziehen und sich klar gegen Faschismus und Krieg zu positionieren. Ihre Botschaft zum Abschluss: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! Hütet Freiheit und Frieden!“