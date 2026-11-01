Grazer Totengräber: „Ich warte nicht auf die Pension!“

Für Andreas Konecky ist der Friedhof kein Ort, den man meiden muss. Der Grazer Totengräber spricht mit 5 Minuten über tragische Schicksale, die Bedeutung der Friedhofskultur und warum er auf die Pension nicht warten will.

Schon als kleiner Bub stand Andreas Konecky zwischen Kerzen, Blumen und Grabsteinen, als er neben dem Grazer Zentralfriedhof Gestecke verkaufte. „Ich bin praktisch mein Leben lang dabei“, schmunzelt der heute 44-Jährige. Für den Geschäftsführer der UMS Friedhofservice & Grabpflege GmbH ist der Friedhof kein düsterer Ort, sondern eine Selbstverständlichkeit.

„Alle waren Gärntner“

Andreas ist Gärtnermeister in dritter Generation. In der Gärtnerei neben dem Steinfeldfriedhof hat er seinen Beruf gelernt. Seit den 1980er-Jahren ist die Familie auf den Friedhöfen unterwegs. 2012 wanderte der Betrieb aus der Familie ab, 2024 kaufte Andreas ihn zurück. Heute kümmern sich knapp 30 Mitarbeiter um Friedhofsbetreuung, Grabpflege und Totengräberarbeiten. Als Innungsmeister-Stellvertreter der Gärtner und Floristen ist er außerdem für alle Friedhofsgärtner in der Steiermark zuständig.

„War oft der Interessanteste zwischen 15 BWL-Studenten“

Als Jugendlicher war es für Andreas nicht immer einfach, sich als Friedhofsgärtner vorzustellen. Doch das änderte sich schnell, als er merkte, wie groß das Interesse war. „Zwischen 15 BWL-Studenten war ich dann oft der Interessanteste in der Runde.“ Die Leute wollten wissen: Was machst du da genau? Mit der zusätzlichen Tätigkeit als Totengräber stieg die Neugier noch mehr. Heute gibt Andreas diese Unbefangenheit an sein Team weiter: „Alle arbeiten gerne in diesem Bereich. Und es ist es ein sicherer Job.“

Zwischen Begräbnissen und Grabpflege

Mit seiner Firma betreut Andreas rund zwölf Friedhöfe in Graz und Umgebung. Pro Jahr begleiten er und sein Team rund 700 Begräbnisse und betreuen etwa 2.000 Gräber als Friedhofsgärtner. Viele Kundinnen und Kunden können ihre Gräber nicht mehr selbst pflegen. „Großteils sind das ältere Menschen, aber wir haben auch Kunden auf jedem Kontinent dieser Welt“, sagt Andreas. Wenn Familien ins Ausland ziehen, übernehmen Andreas und seine Leute die Pflege der Heimatgräber.

Die Arbeit des Totengräbers

Eine Ausbildung zum Totengräber gibt es nicht. Der Totengräber gräbt das Grab aus und verfüllt es nach der Beerdigung wieder. Doch: „Man braucht ein technisches Verständnis für diese Tätigkeit.“ Die Wege auf Friedhöfen sind oft eng, der Platz ist knapp. Deshalb kommen spezielle Friedhofsbagger zum Einsatz. Damit Andreas diese Arbeit vernünftig durchführen und auch weitergeben kann, hat er zusätzlich das Teilgewerbe Erdbau gemacht.

Wenn der Tod plötzlich kommt

Durch seinen Job weiß Andreas vermutlich besser als viele andere, wie vergänglich das Leben ist. „Man sieht genug tragische Fälle, wo das Leben von einer auf die andere Sekunde vorbei ist.“ Besonders Todesfälle von jungen Menschen nehmen ihn und sein Team bis heute mit. „Speziell bei Kindern ist das für alle nicht leicht.“ Für solche Fälle bietet die Firma sogar eine psychologische Betreuung an. Auch der Tod einer sehr jungen Mitarbeiterin hat das Team stark mitgenommen. Sie liegt auf einem Friedhof, den sie selbst betreut hat. „Wir gehen noch heute oft an ihrem Grab vorbei“, erzählt Andreas.

Das Leben genießen

Durch all diese Erfahrungen hat Andreas eine gesunde Einstellung zum Ende

gewonnen: „Ich verdränge nicht. Für mich wird mein Todesfall nicht überraschend

kommen.“ Auf die Pension zu warten, um seine Träume zu erfüllen, kommt für ihn nicht

infrage. Reisen bucht er sofort, Wünsche werden zeitnah umgesetzt. „Auch mein

Testament ist bereits aufgesetzt“, erzählt er, denn er erlebt immer wieder, welche

Streitigkeiten ein Todesfall auslösen kann, wenn nichts geregelt ist. „Mit dem eigenen

Tod möchte sich niemand befassen, aber er gehört nun mal zum Leben dazu.“

„Wir haben uns ein Ritual erschaffen“

Gleichzeitig möchte Andreas auf die schwindende Friedhofskultur aufmerksam machen. „Wir haben uns über Jahrhunderte ein Ritual erschaffen, das uns Trost spendet.“ Doch immer mehr Gräber verwaisen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: „Am St.- Peter-Stadtfriedhof gab es Anfang der 1990er-Jahre noch rund 28.000 Grabstellen. Heute sind es gerade einmal 8.500.“ Er erinnert sich auch an die Gräbersegnungen zu Allerheiligen in seiner Kindheit: „Damals war die Petersgasse wegen des Ansturms gesperrt. Die Menschen standen bis draußen. Heute sind es vielleicht eine Handvoll Menschen, die da mitgehen.“

„Wir sind nicht nur zu Allerheiligen tätig“

Mit einer österreichweiten Kampagne möchte Andreas das Bewusstsein für Friedhof und Erinnerung stärken. Im Mai wurde in der Grazer Innenstadt der „Ort der Erinnerungen“ aufgebaut: Ein kleiner Friedhof mit Grab und Friedhofsbankerl mitten am Mariahilferplatz. „Wir wollten zeigen: Der Friedhof existiert nicht nur am 1. November zu Allerheiligen. Das Thema betrifft uns alle jeden Tag.“