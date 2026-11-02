Schon wieder ein Umzug: Grazer Kulttheater findet neue Heimat

Mehr als 30 Jahre lang war das KiStL in einem Grazer Hinterhof zu Hause. Dann kam der Abriss, später scheiterte auch die nächste Spielstätte. Jetzt haben die Komödianten in St. Leonhard endlich wieder eine Bühne gefunden.

Erst musste ihr langjähriges Theater einem Wohnbau weichen, dann ging auch die nächste Spielstätte verloren. Für die Grazer Komödianten in St. Leonhard (KiStL) waren die vergangenen Jahre von Abschieden und Neuanfängen geprägt. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Die Theatergruppe hat ein neues Zuhause gefunden.

Mehr als 30 Jahre Theatergeschichte gingen verloren

Über drei Jahrzehnte lang war das kleine Hinterhoftheater in der Grazer Rechbauerstraße die Heimat der Komödianten in St. Leonhard. Das Gebäude, einst ein Depot der Bühnen Graz, wurde zu einer besonderen Spielstätte für die freie Theaterszene. Doch Ende 2024 war endgültig Schluss. Das Theater wurde abgerissen, um Platz für ein Wohnbauprojekt zu schaffen, 5 Minuten hat damals berichtet: Vorhang fällt für Grazer Hinterhoftheater: „Es war unser zweites Zuhause“. Für die Gruppe begann damit die Suche nach einem neuen Standort. Nach mehreren Zwischenstationen schien in der Reitschulgasse 14 eine Lösung gefunden. Dort teilte sich das KiStL einen kleinen Theaterraum mit dem Grazer Ungarischen Theater. Rund 45 Zuschauer fanden Platz. Doch die Freude über die neue Spielstätte hielt nicht lange. Im Februar 2026 wurden Veranstaltungen in den Räumlichkeiten nach Anrainerbeschwerden von der Baupolizei untersagt. Später zog auch das Grazer Ungarische Theater aufgrund der hohen Kosten aus. Am neuen Standort in der Franziskanergasse war für das KiStL kein Platz. Die Komödianten mussten sich deshalb erneut auf die Suche machen.

„Ein neues Zuhause, neue Möglichkeiten“

Nun steht fest: Das KiStL zieht ins Theater im Keller (TiK) in der Münzgrabenstraße 35. Dort will die Gruppe künftig ihre Produktionen erarbeiten und aufführen. „Mit diesem neuen Zuhause eröffnen sich für uns wunderbare Möglichkeiten, unsere künstlerischen Ideen weiterzuentwickeln und unseren Theaterprojekten den Raum zu geben, den sie verdienen“, heißt es in der Mitteilung. Besonders freut sich die Theatergruppe darüber, künftig wieder in einem professionellen Theaterhaus auftreten zu können. „Wir sind dankbar für diese Chance und blicken voller Vorfreude auf alles, was kommt“, erklären die Komödianten. Die Zusammenarbeit kommt nicht von ungefähr. KiStL-Prinzipalin Petra Pauritsch und das Team des Theater im Keller rund um Alfred Haidacher kennen einander seit vielen Jahren. Schon vor dem Umzug in die Reitschulgasse hatte es Überlegungen für eine Kooperation gegeben. Nun wird daraus ein gemeinsamer Weg. Das Theater im Keller, das kürzlich sein 75-jähriges Bestehen gefeiert hat, bietet den Komödianten eine neue Bühne.

„Das Kistl bleibt das Kistl“

Trotz des erneuten Ortswechsels möchte die Theatergruppe ihrem bisherigen Charakter treu bleiben. „Das Kistl bleibt das Kistl – nur mit einer neuen Adresse und einer professionellen Bühne unter den Füßen!“, betonen die Verantwortlichen. Für die Gruppe ist der Umzug damit nicht nur eine organisatorische Veränderung, sondern auch eine Gelegenheit, neue künstlerische Ideen umzusetzen. „Ein neues Zuhause, neue Möglichkeiten und viele besondere Theatermomente warten auf uns“, heißt es dazu. Ganz aufgegeben haben die Komödianten den Wunsch nach einer eigenen Spielstätte allerdings nicht. Vorerst steht nun die Zusammenarbeit mit dem Theater im Keller im Mittelpunkt.