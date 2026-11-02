Drogen und 1,5 Promille: Polizei zieht in Graz Lenker aus Verkehr

Bei Schwerpunktkontrollen in Graz hat die Polizei am Sonntag mehrere fahruntaugliche Lenker aus dem Verkehr gezogen. Vier Personen standen im Verdacht, durch Drogen beeinträchtigt zu sein. Ein Autofahrer hatte knapp 1,5 Promille.

Für gleich mehrere Autofahrer war am Sonntag, dem 1. November 2026, die Fahrt in Graz vorzeitig zu Ende. Die Verkehrsinspektion Graz 2 war mit einer zivilen Verkehrsstreife in verschiedenen Grazer Bezirken unterwegs. Im Visier der Beamten standen vor allem Alkohol- und Drogenlenker.

Vier Lenker für fahruntauglich erklärt

Bei vier kontrollierten Personen bestand der Verdacht, dass sie durch Suchtmittel beeinträchtigt waren. Die Beamten brachten sie deshalb zum polizeiärztlichen Dienst. Dort bestätigte sich der Verdacht auf eine Beeinträchtigung: Der diensthabende Polizeiarzt stufte alle vier Personen als fahruntauglich ein. Doch nicht nur mutmaßliche Drogenfahrten beschäftigten die Polizei. Bei einem weiteren Lenker ergab ein geeichter Alkomattest einen Wert von knapp 1,5 Promille. Insgesamt untersagten die Beamten fünf Personen die Weiterfahrt. Drei Führerscheine wurden vorläufig abgenommen.

1.200 Euro Sicherheitsleistung eingehoben

Im Zuge der Kontrollen wurden außerdem weitere Maßnahmen gesetzt. Von einem Lenker aus dem Kosovo hoben die Polizisten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro ein. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte eine geringe Menge Cannabiskraut sicher. Es wurde auch eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet. Für einen Passanten hatte die Begegnung mit der Polizei ebenfalls Konsequenzen. Er zeigte den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger und wurde daraufhin wegen Beleidigung beim zuständigen Bezirksgericht angezeigt.

Neun Verkehrsanzeigen: Das ist die Bilanz

Die Polizei zog nach den Schwerpunktkontrollen eine umfangreiche Bilanz. Insgesamt wurden neun Anzeigen im Verkehrsbereich erstattet. Darunter waren vier Anzeigen wegen des Verdachts auf Drogenbeeinträchtigung am Steuer, eine Anzeige wegen Alkoholisierung sowie eine weitere wegen geringer Alkoholisierung. Zudem führten die Beamten 13 Alkomatvortests durch. Vier Lenker mussten zur polizeiärztlichen Untersuchung. Am Ende des Kontrolltages standen drei vorläufige Führerscheinabnahmen und fünf untersagte Weiterfahrten.