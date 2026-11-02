„Fast wäre es vorbei gewesen“: Grazer Hungry Heart feiert 10 Jahre

Viel hätte nicht gefehlt und The Hungry Heart wäre heute nur noch eine Erinnerung. Nach der Schließung ihres Restaurants standen die Betreiber des beliebten Grazer Burgerlokals kurz davor, endgültig aufzugeben. Doch es kam anders. Heute gehört The Hungry Heart seit zehn Jahren zum Lendviertel und feiert am 7. November sein Jubiläum. Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten erzählt Betreiber Philipp Carstanjen, wie knapp es zwischenzeitlich war, warum sie trotzdem weitergemacht haben und welche ungewöhnliche Burgerkreation die Gäste bis heute spaltet.

„Ans Aufhören haben wir immer wieder gedacht“

Zehn Jahre Gastronomie, das bedeutet nicht nur zufriedene Gäste, neue Gerichte und viele schöne Erinnerungen. Es bedeutet auch schwierige Entscheidungen, Rückschläge und Momente, in denen man sich fragt, ob sich der ganze Aufwand noch lohnt. Genau solche Momente haben auch Philipp Carstanjen und sein Geschäftspartner Kevin erlebt. „Ans Aufhören haben wir immer wieder gedacht und nach der Schließung des Restaurants wäre es auch fast soweit gewesen“, erzählt Carstanjen gegenüber 5 Minuten. Denn The Hungry Heart war zwischenzeitlich mehr als nur das bekannte Lokal in der Mariahilfer Straße. Die Betreiber hatten auch eine Bar und ein Restaurant eröffnet. Beide Betriebe wurden später wieder geschlossen. Die Erfahrungen daraus haben Spuren hinterlassen. „Das größere Projekte oft schwieriger sind, haben wir in den letzten Jahren auch selbst lernen dürfen“, sagt Carstanjen. Nach der Restaurantschließung stand sogar die Frage im Raum, ob sie überhaupt weitermachen sollten. Doch schließlich fanden die beiden eine Lösung. „Dann haben wir doch eine gute Lösung gefunden“, erinnert sich Carstanjen. Heute blickt er trotz aller Herausforderungen positiv auf die vergangenen Jahre zurück.

Wie alles begann.

Von den ersten Sandwiches zum beliebten Burgerlokal

Als The Hungry Heart 2016 seine Türen öffnete, war noch völlig offen, wohin die Reise gehen würde. Carstanjen hatte damals zum ersten Mal den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und der brachte einige Herausforderungen mit sich. Finanzierung, Umbau, Behördenwege und schließlich die ersten Tage im laufenden Betrieb: Vieles musste erst gelernt werden. Dass das Konzept so gut angenommen werden würde, hatte der Betreiber selbst nicht erwartet. „Hätte ich mir damals nicht gedacht, war aber super happy und dankbar, dass alles von Anfang an so gut funktioniert hat und die Gäste alle glücklich waren“, erzählt er.

©The Hungry Heart Zu Beginn standen vor allem Sandwiches im Mittelpunkt. Mittlerweile sind Burger das Aushängeschild des Lokals.

Burger als Aushängeschild

Auch kulinarisch hat sich in den vergangenen zehn Jahren einiges verändert. Zu Beginn standen vor allem Sandwiches im Mittelpunkt. Mittlerweile sind Burger das Aushängeschild des Lokals. Besonders ein Gericht hat sich zum Favoriten entwickelt. „Mittlerweile ist der Black Angus Cheese Burger mit Abstand der Publikumsliebling“, verrät Carstanjen. Auch ausgefallenere Kreationen wie der Gansl-Burger oder der vegane Karotten-Burger kommen bei den Gästen gut an. Dass nicht jede Idee automatisch ein Volltreffer ist, gehört allerdings ebenfalls dazu. „Beim Blunzn Burger sind die Meinungen ein bisschen auseinandergegangen“, erzählt Carstanjen.

Was macht The Hungry Heart seit zehn Jahren erfolgreich?

Die Grazer Gastronomieszene hat sich seit 2016 stark verändert. Neue Lokale eröffnen, andere verschwinden wieder. Auch The Hungry Heart musste sich immer wieder an neue Herausforderungen anpassen. Warum das Konzept trotzdem seit zehn Jahren funktioniert? Carstanjen sieht den Grund vor allem darin, dass die Betreiber ihrem eigenen Stil treu geblieben sind. „Ich glaube, dass wir von Anfang an immer authentisch waren, haben immer auf gute Produkte gesetzt und haben ein gutes persönliches Verhältnis zu vielen von unseren Gästen“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Gerade dieses persönliche Verhältnis scheint für das Lokal eine wichtige Rolle zu spielen. Gleichzeitig weiß Carstanjen, dass es in der Gastronomie nicht reicht, ausschließlich an den eigenen Vorstellungen festzuhalten. „Leicht ist es nie und ich glaube, dass man eine Mischung aus Ideologie, eigenem Stil und trotzdem einer gewissen Angepasstheit finden muss.“ Die vielen Veränderungen in der Grazer Lokalszene nimmt er durchaus wahr. Besonders auffällig sei die hohe Fluktuation. Immer wieder kommen neue Betriebe dazu, während andere nach vergleichsweise kurzer Zeit wieder schließen. Für The Hungry Heart läuft es derzeit allerdings gut. „Aktuell dürfen wir aber auf Holz klopfen, es läuft gerade gut dahin“, freut sich Carstanjen.

„Das Lendviertel ist unser Zuhause“

Zehn Jahre The Hungry Heart sind auch zehn Jahre im Grazer Lendviertel. In dieser Zeit hat sich rund um die Mariahilfer Straße einiges getan. Neue Gastronomiebetriebe sind entstanden, andere haben sich verändert oder sind wieder verschwunden. Für Carstanjen ist das Viertel aber weit mehr als nur der Standort seines Lokals. „Das Lendviertel ist unser Zuhause, geografisch und im Herzen“, sagt er. Besonders schätzt er den Zusammenhalt unter den Betrieben. „Die letzten Jahre sind immer wieder neue Kollegen und Lokale dazugekommen und wir haben fast schon eine familiäre Nachbarschaft.“ Einen Wunsch für die Zukunft hat der Gastronom allerdings noch. „Eine Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße wäre natürlich noch schön in den nächsten Jahren.“ Damit spricht Carstanjen auch eine mögliche Veränderung im öffentlichen Raum an, die aus seiner Sicht das Viertel weiter aufwerten könnte.

Am 7. November wird gefeiert

Bevor sich die Betreiber Gedanken über die nächsten zehn Jahre machen, steht zunächst ein besonderer Geburtstag bevor. Am Samstag, dem 7. November 2026, feiert The Hungry Heart sein zehnjähriges Bestehen. Für die Gäste haben sich die Betreiber einiges überlegt. So wird es unter anderem Fassbier von Brauereien geben, mit denen das Lokal bereits seit Jahren zusammenarbeitet. Dazu zählen Hirter, 10.50 und Bevog. Für Musik sorgen Live-DJs. Auch kulinarisch darf ein besonderer Publikumsliebling nicht fehlen: der Gansl-Burger. Außerdem können Besucher handbemalte T-Shirts in limitierter Auflage gewinnen.

Und was kommt nach dem Jubiläum?

Große Expansionspläne gibt es derzeit nicht. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre scheint für die Betreiber vor allem wichtig zu sein, dass das bestehende Konzept funktioniert. „Aktuell haben wir keine neuen Pläne, aber mal schauen, was die nächsten zehn Jahre so bringen“, sagt Carstanjen.