Krampuslauf in Graz: Warum Besucher heuer früher zahlen müssen

Heuer früher als sonst: Schon am Sonntag verwandelt sich die Innenstadt in eine Bühne für die schaurigen Gestalten. Wer dabei sein möchte, muss allerdings eine wichtige Regel beachten: Ohne Ticket geht nix.

In wenigen Tagen ziehen wieder die Krampusse durch die Grazer Innenstadt. Und das deutlich früher, als viele es gewohnt sind. Bereits am Sonntag, dem 8. November, steht der große Krampuslauf auf dem Programm.

In wenigen Tagen ziehen wieder die Krampusse durch die Grazer Innenstadt. Und das deutlich früher, als viele es gewohnt sind. Bereits am Sonntag, dem 8. November, steht der große Krampuslauf auf dem Programm.

In wenigen Tagen ziehen wieder die Krampusse durch die Grazer Innenstadt. Und das deutlich früher, als viele es gewohnt sind. Bereits am Sonntag, dem 8. November, steht der große Krampuslauf auf dem Programm. Tausende Schaulustige werden erwartet. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte allerdings rechtzeitig vorsorgen.

Warum der Krampuslauf heuer früher stattfindet

Normalerweise verbindet man Krampusläufe mit der Zeit rund um den 5. Dezember. In Graz beginnt das große Spektakel heuer aber schon Anfang November. Der Grund dafür liegt laut Veranstaltern nicht etwa an einer neuen Tradition, sondern an organisatorischen Herausforderungen. Bauarbeiten und Überschneidungen mit anderen Terminen haben dazu geführt, dass der Lauf vorverlegt wurde. Für Krampusfans bedeutet das: Sie müssen sich den kommenden Sonntag im Kalender markieren, wenn sie beim großen Lauf in der Innenstadt dabei sein möchten.

Schon am Nachmittag geht es los

Bevor die Krampusse durch die Straßen ziehen, gehört der Freiheitsplatz zunächst den Familien. Bereits um 14 Uhr startet dort ein Kinder- und Familienprogramm. Vier Stunden später wird es dann deutlich lauter. Um 18 Uhr beginnt der eigentliche Krampuslauf. Zahlreiche Gruppen ziehen durch die Grazer Innenstadt und präsentieren sich anschließend am Karmeliterplatz dem Publikum. Die Veranstalter rechnen erneut mit mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern. Damit dürfte der Krampuslauf auch heuer wieder zahlreiche Menschen in die Innenstadt locken.

Ohne Eintrittskarte geht es nicht

Eine Neuerung aus dem Vorjahr bleibt bestehen: Wer den Grazer Krampuslauf besuchen möchte, benötigt auch 2026 ein Ticket. Für Erwachsene kostet der Eintritt rund sechs Euro. Schülerinnen und Schüler zahlen 3,45 Euro. Damit ist der Grazer Krampuslauf weiterhin eine kostenpflichtige Veranstaltung. Das Ticketsystem wurde im vergangenen Jahr eingeführt, als der Lauf nach sechsjähriger Pause in die Innenstadt zurückkehrte. Die Veranstalter begründeten diesen Schritt damals mit Sicherheitsmaßnahmen. Auch bei der diesjährigen Ausgabe wird daran festgehalten. Für Besucher ist deshalb wichtig, sich vorab um eine Eintrittskarte zu kümmern und nicht erst unmittelbar vor Beginn des Laufes mit dem Ticketkauf zu rechnen.