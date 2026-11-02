Über 50 Jahre zeigte sie ihre Stadt: Graz trauert um bekannte Stadtführerin

Jahrzehntelang zeigte Melitta Ranner Besuchern die schönsten Seiten von Graz. Sie kannte die Geschichten hinter den Fassaden und prägte die Stadtführungen wie kaum jemand sonst. Nun ist im im Alter von 84 Jahre verstorben.

Wer mit Melitta Ranner durch Graz spazierte, bekam weit mehr als eine gewöhnliche Stadtführung. Hinter alten Fassaden, versteckten Innenhöfen und bekannten Sehenswürdigkeiten entdeckte sie Geschichten, die anderen verborgen blieben. Mehr als fünf Jahrzehnte lang teilte sie dieses Wissen mit Menschen aus aller Welt. Nun ist die bekannte Grazer Stadtführerin verstorben. Die Graz Guides verabschieden sich von einer Frau, die ihren Berufsstand über Jahrzehnte entscheidend geprägt hat.

Seit 1972 zeigte sie Menschen ihre Heimatstadt

Melitta Ranner wurde 1942 in Graz geboren. Ursprünglich war sie gelernte Buchhalterin, doch ihre Leidenschaft galt der Geschichte und den Besonderheiten ihrer Heimatstadt. 1972 begann sie, Besucher durch Graz zu führen. Was als Tätigkeit begann, entwickelte sich zu einer jahrzehntelangen Berufung. Ranner kannte nicht nur die großen Sehenswürdigkeiten, sondern auch die kleinen Geschichten, die sich hinter den Mauern der Altstadt verbergen. Selbst nach ihrem offiziellen Rückzug aus dem Berufsleben blieb sie aktiv. Sie führte weiterhin Menschen durch die Stadt und gab ihr Wissen an andere weiter.

Sie veränderte die Arbeit der Stadtführer

Ranners Bedeutung reichte weit über Graz hinaus. Mehr als 35 Jahre lang stand sie an der Spitze der Graz Guides und setzte sich für die Weiterentwicklung des Berufsstandes ein. Zu ihren Verdiensten zählt die Organisation des ersten Fremdenführerkongresses. Außerdem war sie an der Entwicklung der Marke „Austriaguides“ beteiligt und engagierte sich für die Einführung der entsprechenden Plakette, die heute als Erkennungszeichen österreichischer Fremdenführer dient. Auch die Ausbildung war ihr ein besonderes Anliegen. Über viele Jahre leitete sie Kurse an der Wirtschaftskammer Steiermark und setzte sich dafür ein, angehenden Stadtführern eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen. Die Graz Guides würdigen sie als „Grande Dame der Austriaguides“.

Ihr Lieblingsplatz lag hoch über Graz

Bei all ihren beruflichen Erfolgen blieb Ranner ihrer Heimatstadt eng verbunden. Gemeinsam mit anderen entwickelte sie besondere Rundgänge, darunter „Graz musikalisch“, „Graz schräg – moderne Architektur“ und „Graz für Grazer“. Gerade Letzteres passte zu ihrer Überzeugung, dass auch Menschen, die seit Jahren in Graz leben, ihre Stadt immer wieder neu entdecken können. Einen Ort mochte sie besonders: den Grazer Schloßberg. Von dort blickte sie gerne auf die Stadt, deren Geschichte sie so vielen Menschen nähergebracht hatte. Für ihr Engagement wurde sie unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. Auch die Stadt Graz würdigte sie mit der Auszeichnung „Bürgerin der Stadt Graz“.

Graz Guides nehmen Abschied

Mit Melitta Ranner verliert Graz eine Persönlichkeit, die den Tourismus und die Ausbildung von Stadtführern über Jahrzehnte mitgestaltet hat. Die Graz Guides erinnern an eine Frau, die nicht nur ihr Wissen weitergab, sondern auch Menschen miteinander verband. „Sie war eine Meisterin des Vernetzens, eine Brückenbauerin zwischen Menschen und Generationen und eine Persönlichkeit, die andere zusammenführte und inspirierte“, heißt es in ihrem Nachruf. Melitta Ranner hinterlässt zwei Kinder und vier Enkelkinder. Ihr Wissen über Graz und ihr Engagement für die Stadtführungen werden vielen Menschen in Erinnerung bleiben.