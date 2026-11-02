Europa-League-Spiel in Graz: Hier gelten besondere Sicherheitsmaßnahmen

Rund um das Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und NK Celje gelten am Donnerstag, dem 5. November, besondere Sicherheitsmaßnahmen. Die Polizei richtet einen Sicherheitsbereich rund um das Stadion Liebenau ein.

Wenn Sturm Graz am Donnerstag, dem 5. November 2026, in der Europa League auf NK Celje trifft, wird die Polizei rund um das Stadion Graz-Liebenau verstärkt auf die Sicherheit achten. Dafür hat die Landespolizeidirektion Steiermark einen zeitlich begrenzten Sicherheitsbereich verordnet.

Sicherheitsbereich gilt bis in die Nacht

Die Maßnahme tritt am 5. November um 15 Uhr in Kraft und gilt bis Freitag, dem 6. November, um 1 Uhr. Der Sicherheitsbereich umfasst ein größeres Gebiet rund um das Stadion Liebenau und erstreckt sich über mehrere Straßenzüge. Ausgangspunkt ist die Conrad-von-Hötzendorf-Straße 151, von dort geht es über die Evangelimanngasse und Münzgrabenstraße zur Harmsdorfgasse bis zur Hausnummer 12 (Kreuzung Weinholdstraße). Weiter führt die Grenze über die Weinholdstraße bis zur Hausnummer 31 (Kreuzung Dr.-Lister-Gasse) und anschließend bis zur Kreuzung Lortzinggasse. Von dort verläuft sie über die Paul-Ernst-Gasse und weiter bis zur Karl-Huber-Gasse 11. Anschließend geht es Richtung Westen bis zur Raiffeisenstraße 198 und von dort Richtung Norden bis zur Hausnummer 166 (Kirche). Über die Lisztgasse und Kollowitzgasse führt die Grenze weiter zur Eduard-Keil-Gasse und Kasernstraße. Diese verläuft Richtung Norden bis zur Senefeldergasse. Über die Dauerkleingartenanlage geht es schließlich zurück zur Raiffeisenstraße 61 und zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße 151.

©LPD STMK Polizei zieht rund um Stadion eine Sicherheitsgrenze.

Polizei kann Personen wegweisen

Grundlage für die Verordnung ist § 49a Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes. Damit können Personen aus dem Sicherheitsbereich weggewiesen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Sportgroßveranstaltung gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum begehen oder bereits begangen haben. Gleichzeitig gilt für diese Personen ein Betretungsverbot für den Sicherheitsbereich.

Bis zu 1.000 Euro Strafe möglich

Wer trotz eines ausgesprochenen Betretungsverbots in den Sicherheitsbereich zurückkehrt oder diesen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dafür droht eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro. Kann diese nicht bezahlt werden, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen vorgesehen. Wer trotz Abmahnung weiterhin an der strafbaren Handlung festhält, kann zudem festgenommen werden.