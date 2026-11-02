Flexity-Testfahrten: Grazer Linie wird zeitweise durch Busse ersetzt
Wegen Bremsprobefahrten mit der neuen Flexity-Straßenbahn kommt es Anfang November zu Änderungen auf der Grazer Linie 5. An zwei Vormittagen übernehmen Busse zwischen Zentralfriedhof und Puntigam den Betrieb.
Fahrgäste der Grazer Straßenbahnlinie 5 müssen sich am 3. und 5. November auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind Bremsprobefahrten mit der Flexity-Straßenbahn im Streckenabschnitt zwischen Zentralfriedhof und Puntigam. An beiden Tagen wird deshalb jeweils von etwa 9 bis 12 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse verkehren unter der Bezeichnung E5 und verbinden den Zentralfriedhof über die Triester Straße mit dem Nahverkehrsknoten Puntigam.
Diese Ersatzhaltestellen werden angefahren:
Die Busse starten beim Zentralfriedhof an der Bushaltestelle der Linie 52 direkt vor dem Friedhof. In Richtung Puntigam werden außerdem folgende Haltestellen bedient:
- Plachelhofstraße
- Maut Puntigam
- Brauquartier/tim
- Brauhaus Puntigam
- Nahverkehrsknoten Puntigam
Beim Brauquartier/tim befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße. Beim Brauhaus Puntigam halten die Busse rund 80 Meter vor der Kreuzung mit dem Schwarzen Weg am Beginn des Rechtsabbiegestreifens. Für die Rückfahrt Richtung Zentralfriedhof werden zwischen Brauhaus Puntigam und Plachelhofstraße die Nachtbushaltestellen der Linie N5 genutzt. Am Zentralfriedhof endet der Ersatzverkehr wieder bei der Bushaltestelle der Linie 52.
Linie 5 fährt nur bis zum Zentralfriedhof
Während der Testfahrten bleibt die Straßenbahnlinie 5 zwischen Andritz und Zentralfriedhof in Betrieb. Die Bims wenden in einer Schleife beim Zentralfriedhof. Für den weiteren Streckenabschnitt bis Puntigam müssen Fahrgäste auf die Ersatzbusse ausweichen. Die Änderungen gelten an beiden Tagen jeweils für den Zeitraum von etwa 9 bis 12 Uhr.