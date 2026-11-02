Flexity-Testfahrten: Grazer Linie wird zeitweise durch Busse ersetzt

Die Busse starten beim Zentralfriedhof an der Bushaltestelle der Linie 52 direkt vor dem Friedhof. In Richtung Puntigam werden außerdem folgende Haltestellen bedient:

Plachelhofstraße

Maut Puntigam

Brauquartier/tim

Brauhaus Puntigam

Nahverkehrsknoten Puntigam

Beim Brauquartier/tim befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße. Beim Brauhaus Puntigam halten die Busse rund 80 Meter vor der Kreuzung mit dem Schwarzen Weg am Beginn des Rechtsabbiegestreifens. Für die Rückfahrt Richtung Zentralfriedhof werden zwischen Brauhaus Puntigam und Plachelhofstraße die Nachtbushaltestellen der Linie N5 genutzt. Am Zentralfriedhof endet der Ersatzverkehr wieder bei der Bushaltestelle der Linie 52.