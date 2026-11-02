Burgruine Gösting: Grazer könnten historisches Wahrzeichen retten

Nachdem die Stadt Graz einen Ankauf der Burgruine Gösting aufgrund hoher Sanierungs- und Erhaltungskosten abgelehnt hat, ergreift der Gemeinderat Alexis Pascuttini die Initiative. Auch ein Kaufangebot über 850.000 Euro blieb erfolglos. Laut dem „Grazer“ sollen nun Spenden und Crowdfunding den Erwerb der Burg durch einen Verein ermöglichen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll dafür ein Treuhandkonto eingerichtet werden. Unterstützer können sich mit Beträgen zwischen 50 und 5.000 Euro beteiligen und sollen auf einer Ehrentafel verewigt werden. Sollte der Ankauf scheitern, erhalten sie ihr Geld zurück.

Historisches Wahrzeichen droht zu verfallen

Ziel ist eine Spendensumme im mittleren sechsstelligen Bereich. Pascuttini hofft außerdem, dass die Stadt den fehlenden Beitrag übernimmt. Die im 11. Jahrhundert errichtete Burg wurde 1723 durch einen Brand schwer zerstört und ist seit 2020 für Besucher gesperrt. Nach dem Rückzug der Stadt Graz als Pächterin droht ein weiterer Verfall. Mit der Spendenaktion soll das historische Wahrzeichen langfristig gesichert und künftig wieder für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden.