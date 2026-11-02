Grazer Besuchsdienst „Bunte Blätter“ feiert 20-jähriges Jubiläum

Die „Bunten Blätter“ feiern ihr 20-jähriges Bestehen. Seit 2006 besuchen Ehrenamtliche ältere Menschen in den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ). Nun wurde das Jubiläum gefeiert und die Bedeutung freiwilliger Arbeit hervorgehoben. Die „Bunten Blätter“ wurden 2006 vom Lions Club Graz Panthera und den GGZ ins Leben gerufen. Seither besuchen Freiwillige Bewohner der vier GGZ-Pflegewohnheime sowie Patienten der Albert Schweitzer Klinik. Mit Gesprächen, Spaziergängen und gemeinsamen Aktivitäten sorgen sie für Abwechslung im Alltag. Beim Jubiläumsfest blickten unter anderem Bürgermeisterin Elke Kahr, GGZ-Geschäftsführer Andreas Jaklitsch und Obfrau Birgit Freidorfer auf die vergangenen 20 Jahre zurück. Dabei wurde besonders die Bedeutung des Ehrenamts betont.

Gemeinsames Engagement gegen Einsamkeit

Rund 30 Freiwillige im Einsatz Derzeit engagieren sich etwa 30 Ehrenamtliche bei den „Bunten Blättern“. Sie nehmen sich Zeit für persönliche Gespräche, gemeinsames Singen und Gesellschaftsspiele. Besonders für ältere Menschen, die selten Besuch erhalten, sind diese Begegnungen wichtig. Gemeinsam gegen Einsamkeit Auch künftig möchte der Verein Menschen zusammenbringen und Einsamkeit entgegenwirken. Wer sich ehrenamtlich beteiligen möchte, benötigt keine besonderen Vorkenntnisse. Wichtig sind Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, regelmäßig Zeit zu schenken.