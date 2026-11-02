Graz99ers ziehen nach Kapfenberg: Heimspiel wird zum Protest

Die Graz99ers verlegen ihr Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg nach Kapfenberg. Mit dem Schritt wollen sie ein Zeichen gegen die aus ihrer Sicht mangelnde Unterstützung des Sports durch die Stadt Graz setzen.

Am Samstag, dem 21. November, wird ein Heimspiel der Moser Medical Graz99ers nicht wie gewohnt im Grazer Merkur Eisstadion stattfinden. Stattdessen treffen die 99ers in der Stadthalle Kapfenberg auf die Pioneers Vorarlberg. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. Die win2day ICE Hockey League hat der Verlegung nach Prüfung der notwendigen Details bereits zugestimmt. Der Verein spricht von einem bewussten Zeichen: Für vorerst ein Spiel ziehen die Graz99ers aus Graz aus. Die Kapfenberger Stadthalle wurde vor fünf Jahren zu einer modernen, multifunktionalen Eishalle umgebaut. Für die Begegnung werden 3.800 Stehplätze zur Verfügung stehen.

Kritik an gekürzter Unterstützung

Hinter der Entscheidung steht die Kritik an der Sportpolitik der Stadt Graz. Die Graz99ers verweisen darauf, dass die Holding Graz ihre Unterstützung nach 27 Jahren Partnerschaft heuer unmittelbar nach dem ersten Meistertitel des Vereins um 50 Prozent reduziert habe. Zudem sei angekündigt worden, das Sponsoring der Profivereine GAK, Graz99ers und SK Sturm ab 2027 zur Gänze einzustellen. General Manager Bernd Vollmann betont, dass die Verlegung keine Drohgebärde und auch keine Abrechnung sein solle. Vielmehr wolle man ein deutliches Signal setzen. „Dass wir und der gesamte Sport mehr sind, als beliebtes Fotomotiv auf Rathaus-Balkonen und Hauptplatz-Bühnen“, erklärt Vollmann.

„Sport wird mehr und mehr ignoriert“

Die Botschaft richte sich nicht nur an die Stadtpolitik, sondern betreffe den gesamten Sport in Graz. „Es geht nicht nur um die Graz99ers. Nicht nur um den GAK, den SK Sturm und den Profisport. Es geht darum, dass generell der Sport von der Stadt mehr und mehr ignoriert und im Stich gelassen wird“, sagt der General Manager. Vollmann sieht darin auch eine Frage der Zukunft junger Menschen. Wenn der Sport vernachlässigt werde, seien seiner Ansicht nach ebenso die Jugend, die Gesundheit und letztlich die Gesellschaft betroffen. Er wünsche sich, dass die Verantwortlichen der Stadt Graz über die nächste Wahl hinausdenken und sich damit beschäftigen, wo junge Menschen künftig Sport betreiben und sportliche Vorbilder finden können. Sämtliche Abo-Karten der Graz99ers behalten für das Spiel in Kapfenberg ihre Gültigkeit.