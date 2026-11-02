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/ ©Leserin
Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Mehrere Polizei-Streifen und ein Rettungswagen sorgten am Montagabend für Aufsehen in Graz-Geidorf.
Graz
02/11/2026
Montagabend
Leserstory

Einsatz in Graz-Geidorf: „Fünf Polizei-Autos und Rettung vorm Haus“

Ein größerer Einsatz sorgt derzeit in Graz-Geidorf für Aufmerksamkeit. Eine Leserin meldete mehrere Polizeiautos und einen Rettungswagen vor einem Nebengebäude. Die Polizei bestätigte gegenüber 5 Minuten einen Einsatz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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In Graz-Geidorf ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine Leserin wandte sich an die Redaktion von 5 Minuten und berichtete von mehreren Einsatzfahrzeugen vor einem Nebengebäude. „Im Nebengebäude ist irgendwas passiert, es sind fünf Polizei-Autos und eine Rettung vorm Haus“, schilderte sie ihre Beobachtungen. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Polizei den Einsatz. Was genau vorgefallen ist und warum die Einsatzkräfte vor Ort waren, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.

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