Einsatz in Graz-Geidorf: „Fünf Polizei-Autos und Rettung vorm Haus“

Ein größerer Einsatz sorgt derzeit in Graz-Geidorf für Aufmerksamkeit. Eine Leserin meldete mehrere Polizeiautos und einen Rettungswagen vor einem Nebengebäude. Die Polizei bestätigte gegenüber 5 Minuten einen Einsatz.

In Graz-Geidorf ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine Leserin wandte sich an die Redaktion von 5 Minuten und berichtete von mehreren Einsatzfahrzeugen vor einem Nebengebäude. „Im Nebengebäude ist irgendwas passiert, es sind fünf Polizei-Autos und eine Rettung vorm Haus“, schilderte sie ihre Beobachtungen. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Polizei den Einsatz. Was genau vorgefallen ist und warum die Einsatzkräfte vor Ort waren, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.