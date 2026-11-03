Emotionale Momente bei Koch-Show: „Ich werde im Fernsehen nicht heulen, aber…“

In der neuen Folge von „Das große Backen Österreich“ dreht sich alles um Tradition und Familienrezepte. Besonders die 29-jährige Grazerin sorgt mit ihrer Germteig-Challenge für einen emotionalen Moment.

Am Dienstag, dem 3. November, geht „Das große Backen Österreich“ auf PULS 4 und JOYN in die zweite Runde. Sieben Hobbybäcker kämpfen noch um den Sieg. Diesmal stehen österreichische Backtraditionen und persönliche Familienrezepte im Mittelpunkt.

„Mit dem Teig kann alles passieren“

In der ersten Aufgabe müssen die Teilnehmer innerhalb von 90 Minuten einen Sechserstrand-Striezel aus Germteig backen. Die 29-jährige Grazerin Alina zeigt sich nervös: „Ich hab‘ zwar meiner Mama gesagt, ich werde im Fernsehen nicht heulen, aber mit dem Teig kann alles passieren“, erzählt sie.

Alina backt für ihren Papa

Anschließend sollen die Kandidaten ein Familienrezept oder eine Erinnerung an ihre Heimast kreativ umsetzen. Alina widmet ihre Kreation „Für Papa das Scherzkeks“ ihrem Vater. Ob sie damit die Jury überzeugen kann, zeigt sich am Dienstag um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN.

Zwei Steirerinnen weiterhin im Rennen

Neben der Grazerin Alina kämpfen noch sechs weitere Hobbybäcker um den Sieg. Darunter ist auch Liana aus der Steiermark mit dabei. Damit ist das Bundesland auch in der zweiten Folge gleich doppelt vertreten. Mehr dazu liest du hier: „Geht nicht, gibt’s nicht“: Alina (29) aus Graz backt jetzt im TV um den Sieg