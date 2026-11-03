16-Jähriger klettert während der Fahrt in Graz auf Rückbank: Auto kracht in Polizei

Eine Verkehrskontrolle in Graz-Puntigam nahm am Montag eine ungewöhnliche Wendung: Ein 16-Jähriger kletterte plötzlich auf die Rückbank seines Autos. Das Auto rollte weiter und krachte gegen ein Polizeifahrzeug.

Eine rote Ampel missachtet, während der Fahrt am Handy hantiert und dann auch noch ein Unfall mit der Polizei: Ein 16-jähriger Grazer hat am Montagnachmittag, dem 2. November 2026, in Puntigam für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Als ihn eine Zivilstreife kontrollieren wollte, wechselte der Jugendliche plötzlich vom Fahrersitz auf die Rückbank.

Rote Ampel missachtet und am Handy hantiert

Begonnen hatte alles kurz vor 15 Uhr auf der Triester Straße. Auf Höhe der Hausnummer 359 fiel einer Zivilstreife ein Auto auf, der in Richtung Norden unterwegs war. Der Lenker missachtete laut Polizei das Rotlicht einer Ampel. Außerdem beobachteten die Beamten, wie er während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon hantierte. Die Polizisten beschlossen daraufhin, den Wagen anzuhalten. Sie schalteten das Blaulicht ein und aktivierten eine LED-Tafel am Heck ihres zivilen Dienstfahrzeugs. Darauf war die Aufforderung „Polizei – bitte folgen“ zu lesen. Doch dann nahm die Kontrolle eine unerwartete Wendung.

Plötzlich kletterte der 16-Jährige auf die Rückbank

Kurz bevor der Jugendliche seinen Wagen zum Stillstand brachte, verließ er den Fahrersitz und kletterte auf die Rückbank. Das Problem: Sein Auto stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht still. Der Pkw rollte weiter und prallte schließlich gegen das zivile Polizeifahrzeug. Die beiden Beamten befanden sich während des Zusammenstoßes noch im Dienstwagen. Beide erlitten leichte Verletzungen. Sie begaben sich anschließend selbstständig ins Unfallkrankenhaus Graz, wo sie ambulant behandelt wurden.

Kein Führerschein und positiver Drogentest

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Grazer gar keine gültige Lenkberechtigung besaß. Ein Alkotest verlief negativ. Weil die Polizisten jedoch Auffälligkeiten bemerkten, führten sie zusätzlich einen Drogenschnelltest durch. Dieser fiel positiv aus. Daraufhin wurde der Jugendliche polizeiärztlich untersucht. Dabei stellte der Arzt die Fahruntauglichkeit des 16-Jährigen fest.